Традиционная пятая выставка eMove360 ° пройдет с 20 по 22 октября 2020 года. Это ведущая выставка технологий и ярмарка электромобильности, связанного и автономного управления. Выставка eMove360 ° также посвящена решениям относительно устойчивой мобильности, таким как совместное пользование автомобилями и интермодальная мобильность – перевозки с участием нескольких перевозчиков.

Во вторник, 20 октября, в 17:00 среди 15 финалистов выберут тех, кому вручат награду MATERIALICA за дизайн и технологии и премию eMove360 за электрическую мобильность и автономность вождения, рассказывает Innovation Origins.

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Рассмотрим наиболее впечатляющие инновационные технологии, претендующие на лидирующие позиции мобильности будущего.

Премия за дизайн и технологию MATERIALICA

Daimler и Kraiburg TPE

Две немецкие компании – Daimler в Штутгарте и Kraiburg TPE в Вальдкрайбурге – объединили свои усилия. TPE – термопластичные эластомеры (материалы, обладающие как термопластичными, так и эластомерными свойствами). В современных транспортных средствах пластмассовые компоненты, которые склонны создавать шумы, покрываются скользящим покрытием, чтобы предотвратить это. Процесс изготовления этого покрытия сложный и приводит к получению многослойной детали, которую невозможно сортировать для переработки.

Чтобы создать пластиковые компоненты, уменьшающие экологический уровень шума, инновации Daimler и Kraiburg TPE заключаются в добавлении в смесь и инструмент изготовления присадок, которые уменьшают трение и шероховатость поверхности. Это обеспечивает множество преимуществ в устойчивом развитии и экономике и дополнительно совершенствует концепцию компонентов.

Награда eMove360 за электрическую мобильность и автономное управление автомобилем

Scantinel Photonics

Компания базируется в г. Ульм, Германия, и является единственной европейской компанией, которая имеет статус прогрессивного развития FMCW LiDAR. Технология обеспечивает действительно автономные транспортные средства частного и коммерческого использования. Напоминая слова радар и гидролокатор, LiDAR (обнаружения и измерения света) измеряет расстояния лазерами, вычисляя отражение с помощью датчика. Это ключевая технология для самоходных транспортных средств.

Фото: Scantinel Photonics

Технология LiDAR с модулированной частотой непрерывной волны (FMCW) имеет существенные преимущества перед обычными методами. Его дальность превышает 250 метров, а технология очень надежна даже при различных погодных условиях: туман, снега или яркого солнечного света. Система также может дифференцировать собственные датчики и датчики других производителей, исключая то, что называется перекрестным разговором. Это эффективнее, поскольку система одновременно измеряет расстояние и скорость каждой точки данных, уменьшая вычислительные усилия и системные расходы.

ZF (Zeppelin Foundation)

Компания расположена в Фридрихсхафене, Германия. ZF Friedrichshafen AG и ее дочерняя компания 2getthere поставляют транзитные системы с автоматизированными и автономными транспортными средствами. Их программное обеспечение осуществило перевозки 14 миллионов пассажиров и контролирует более 100 миллионов километров с собственным приводом. Они внедряют новые транзитные системы с 1984 года, постоянно просматривая и обновляя программное обеспечение в течение 20 лет.

Фото: ZF Friedrichshafen AG

Автономные шаттлы, такие как в компании ZF 2getthere, еще больше облегчат движение в будущем. ZF Friedrichshafen прошел долгий путь с момента выпуска первого дирижабля более века назад. Сейчас это передовая технология мобильности. Его автономные системы были первыми, которые работали без водителя безопасности еще в 1997 году. ZF Friedrichshafen также будет первым, кто будет работать в смешанном движении в 2021 году.

Quantron

Расположенный недалеко от Аугсбурга, Германия, Quantron AG позволяет клиентам пользоваться преимуществами электронной мобильности без необходимости замены своих автомобилей. Вместо этого они могут заменить существующий автопарк, чтобы работать на электроэнергии. Они также продают новые электромобили, начиная от электрических фургонов и электробусов, заканчивая электрическими тяжелыми тягачами, автомобилями весом от 3,49 до 44 тонн.

Фото: Quantron AG

Quantron также продает гибридные модели с топливными элементами на основе популярной модели фургонов Iveco Daily. Это единственный в Европе поставщик полного спектра решений для электрического и мобильного транспорта H2 для коммерческих транспортных средств от 3,49 до 44 тонн и автобусов.

Кроме того, Quantron предлагает полный пакет услуг, включающий предварительный анализ, поддержку инфраструктуры и зеленого электроснабжения, а также помощь в подаче заявок на субсидии. Они также предоставляют бэк-офисные услуги, такие как аренда, приобретение, финансирование и лизинг. Quantron предлагает обучение водителей электромобилей.