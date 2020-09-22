За даними дослідження Європейського патентного відомства (EПВ) та Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), винаходи для зберігання електроенергії зростали на 14 відсотків щороку за останнє десятиліття.

Сьогодні ЕПВ та МЕА опублікували дослідження, яке доводить: батареї відіграють ключову роль у переході до технологій чистої енергії, розповідає innovationorigins.

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Це знайшло своє відображення у величезній кількості патентних заявок у галузі зберігання енергії. Майже 90 відсотків програм оберталося навколо зберігання електроенергії в інноваційних батарейних системах.

Звіт також показує, що люди у всьому світі шукають способи накопичення енергії. У період між 2005 та 2018 роками патентна діяльність щодо акумуляторів та інших технологій зберігання електроенергії зростала в середньому на 14 відсотків на рік у всьому світі. Це в чотири рази більше середнього показника для всіх областей технологій, стверджує патентне відомство.

Мобільність сприяє інноваціям

Цей стимул зростання інновацій полягає головним чином у вдосконаленні літій-іонних (Li-ion) акумуляторів, що використовуються в побутовій електроніці та електромобілях. Зокрема, електрична мобільність сприяє розвитку нових технологій зберігання: акумулятори, які мають більшу потужність, є більш стійкими та мають кращу швидкість підзарядки.

До 2018 року досягнення літій-іонних клітин склали 45 відсотків заявок на патенти для батарейних елементів, порівняно із лише 7 відсотками для клітин, отриманих з інших сполук. У 2011 році електромобілі витіснили побутову електроніку як найбільший двигун зростання винаходів, пов’язаних з літій-іонними акумуляторами.

Необхідність широкомасштабної інтеграції відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру та сонця, в електромережі, також спонукає до розробки інноваційних рішень для зберігання. Тоді батареї повинні мати можливість компенсувати піки та падіння електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії.

Перші позиції займають країни Азії

Японія та Південна Корея створили світовий прорив у галузі акумуляторних технологій. Ці країни мають набагато більше міжнародних патентів у цій галузі, ніж Європа, Китай та США. У Європі Німеччина створила найбільше патентів на батарейні технології (5080) у період 2000 – 2018 років, випередивши Францію (1354) та Великобританію (652). За цей період Нідерланди подали 179 міжнародних патентів.

Азіатські країни можуть мати фору. Але США та Європа можуть базуватись на багатій інноваційній екосистемі, що включає широкий спектр МСП та дослідницьких установ. Це може допомогти виграти змагання за наступне покоління акумуляторів, – зазначає президент ЄПВ Антоніо Кампінос.

Дешеві акумулятори – виклик на майбутнє

Більше того, дослідження показує, що технічний прогрес і масове виробництво призвели до значного зниження цін на акумулятори за останні кілька років: майже на 90 відсотків з 2010 року для літій-іонних акумуляторів в електромобілях. Ціна в середньому впала приблизно на дві третини для стаціонарних додатків, включаючи управління електромережами.

Патентне відомство розглядає розвиток кращого та дешевшого сховища електроенергії як головну проблему на майбутнє. Сценарій сталого розвитку МЕА передбачає, що до 2040 року в усьому світі буде потрібно майже 10 000 гігават-годин акумуляторів та інших видів накопичення енергії для досягнення цілей щодо клімату та відновлюваних джерел енергії. Це в 50 разів перевищує розмір поточного ринку.

Технологія зберігання електроенергії має вирішальне значення для того, щоб мати можливість задовольнити попит на електричну мобільність та забезпечити перехід на енергію, що переробляється. Це необхідно, якщо ми хочемо боротися зі зміною клімату, – стверджує Кампінос.

До того ж, прогнози МЕА чітко показують, що зберігання енергії має зростати в геометричній прогресії протягом найближчих десятиліть, щоб досягти міжнародних цілей щодо клімату та відновлюваних джерел енергії. Прискорені інновації стануть важливими для реалізації цього зростання.

Роль для МСП та науково-дослідних інститутів

Хоча інновації в галузі акумуляторних батарей продовжують залишатися в значній мірі в руках обмеженої групи дуже великих компаній у США та Європі, менші компанії, університети та державні науково-дослідні інститути також відіграють важливу роль.

У США на МСП припадає 34,4 відсотка, а на університети / державні науково-дослідні інститути – 13,8 відсотка запитуваних МФП. У Європі відсотки становлять 15,9% та 12,7% відповідно. Це різко контрастує з Японією (3,4% / 3,5%) та Республікою Корея (4,6% / 9,0%).