Що таке інновації та як вони працюють? Чому одні досягають успіху, а інші – ні? Як знайти ідею та реалізувати її? Перш за все, будь-який бізнес неможливий без інновацій, адже він передбачає постійне вирішення складнощів.

Саме невпинний пошук нових моделей та інноваційних підходів, розробка альтернативних рішень та підвищення комфорту життя інших і відрізняє лідера та успішного підприємця.

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Успіх – неможливий без мрії. А мрія, так чи інакше, неможлива без мети. Інновації 24 пропонують надихнутися прикладами підприємців, яким вдалося змінити себе, світ та досягти успіху.

Соціальна мережа (The Social Network)

Фільм розповідає історію створення найпотужнішої соціальної мережі нашого часу – Facebook. Вас цікавить, як знайти ідею та втілити її в життя? Як знайти те, чого потребують інші та досягти успіху з нуля? Як робити те, що подобається та багатіти? Тоді цей фільм, безперечно, – must watch!

Стартап.ком (Startup.com)

Історія проєкту, який створили шкільні друзі – Том Герман та Калейл Тузман. Все про труднощі виведення на ринок інноваційного продукту, важливість поваги та довіри між членами команди, які роблять одну справу та типові причини провалу новітніх проєктів.

Кадри (The intership)

Глобальна комп’ютеризація призвела до того, що двох друзів Біллі та Ніка звільняють. Пошуки роботи призводять двох немолодих продавців у компанію Google. Для досягнення успіху потрібно зовсім небагато – проявити себе краще, аніж інші комп’ютерні генії нової формації. У фільмі: цілеспрямованість, мета, бажання, аутсайдери, особливості інновацій в цілому та інноваційна культура мегакорпорації.

Людина, яка змінила все (Moneyball)

Біографічна спортивна драма про бейсбольну команду "Оукленд Атлетікс" та менеджера Біллі Біна, який мав мету: створити конкурентоспроможну команду, незважаючи на відсутність інвестицій. Картина наголошує на творчому підході до пошуку нових рішень та показує, якими якостями та рисами характеру наділені новатори.

Стів Джобс – Одна остання річ (Steve Jobs: One Last Thing)

Cтів Джобс / gettyimages

Стів Джобс — підприємець, менеджер, дизайнер та інвестор. Засновник революційної компанії Apple. Фільм про новатора, який змінив оточуючий світ. Історія становлення, падіння та блискучого повернення чоловіка, який реформував культуру людей.

Пірати Кремнієвої долини (Pirates of Silicon Valley)

Microsoft store / gettyimages

Перші та найяскравішы етапи становлення Стіва Джобса та Білла Гейтса. Історія незвичайних поглядів на життя засновників Apple та Microsoft. Ви отримаєте безцінні поради про те, чому важливо бути інноваційним, як знайти ідею та реалізувати її.

В погоні за щастям (The Pursuit of Happyness)

Мотиваційний та надихаючий фільм на реальних подіях: історія Кріса Гарднера, який витратив усі сімейні заощадження на франшизу, а згодом – відкрив власну брокерську фірму та почав заробляти мільйони. Що відрізняє новатора від звичайної людини? Сила духу, стійкість та безмежне бажання реалізувати свою мрію.

Не забувайте, що успіх відбувається в результаті правильно прийнятого рішення. У свою чергу, правильно прийняте рішення неможливе без досвіду. А досвід ми отримуємо через неправильно прийняте рішення. Тож, робіть, помиляйтеся, шукайте інші підходи та ідеї, падайте та починайте знов. Рано чи пізно – ви приречені на успіх.