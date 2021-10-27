Мінімалізм та функціональність: в Україні запустили бренд одягу для 3% населення планети
Джерело:24 канал
Український бренд чоловічого одягу Three Percent представив першу капсулу tech wear. В основі колекції – ергономічний крій, технологічні матеріали та увага до деталей. Це своєрідна уніформа сучасної людини 21 століття. Детальніше – у матеріалі.
Розробники створюють одяг для людей, яким близькі цінності, що їх сповідує бренд. Перш за все – це мінімалізм, функціональність та антиспоживацтво.
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Про бренд
Засновник бренду – львів'янин Любомир Сидор. За задумом, капсула має вузьке спрямування – вона призначена для 3% населення. Це люди, яким важлива функціональність, якість, мінімалізм й турбота про планету.
Більшість tech wear луків створені так щоб захистити нас від якогось кислотного дощу чи апокаліпсису. А це не потрібно. Нам не потрібно 17 кишень – треба рівно 5, але щоб кожна виконувала свою призначення і ти знав де що лежить,
– відзначає засновник бренду Любомир Сидор.
Колекція являє собою практичний мінімум речей, які людина дійсно носитиме щодня. "Речі мають бути такими, щоб купувати їх рідко, носити довго, а також почуватися зручно і круто у будь-яких умовах", – додають розробники.
Якою є капсула
Чоловіча колекція виконана у базових й водночас трендових кольорах: space grey, vantablack (найтемніший колір на планеті), midnight blue, moon sand. Вони ідеально "міксуються" між собою, а також підходять для створення монохромних образів.
До уваги покупців представлені:
- чоловічі овершорти (сорочки) – мають потаємні кишені, подовжені манжети для захисту годинника від пошкоджень та резинку на нижній стороні, яка додає еластичності, ;
- футболки вільного крою;
- лонгсліви (футболки з довгим рукавом);
- світшоти,
- штани – регулюються знизу і трансформуються з прямого крою на звужений;
- кепки – ідеально поміщаються у верхню кишеню сорочки;
- захисні маски – мають відділення для змінного фільтра та стрічку-регулятор.
Новітній одяг представлений:
- на сайті та соціальних мережах бренду;
- у Львові – простір SOCLE;
- у Києві – концепт-стор ZAVOD.
Унікальний бренд одягу Three Percent: дивіться відео