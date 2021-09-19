Це тому, що дослідники з Університету Джорджії розробили нову технологію фарбування джинсів, яка є більш прихильною до нашої планеті. Вона передбачає використання меншої кількості води та усуває токсичні хімікати.

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На додачу до вищеперелічених переваг нова технологія фарбування може запропонувати ширшу гаму відтінків, ніж традиційні методи.

Стара технологія містить хімікати

У традиційному методі фарбування джинсової тканини використовують синтетичний пігмент індиго .

. Оскільки він не розчиняється у воді, то його розводять токсичними речовинами , такими як гідросульфіт натрію.

, такими як гідросульфіт натрію. Згодом цей хімікат потрапляє у навколишнє середовище разом з водою, у якій багаторазово полоскають джинси.

За даними університету, для того, щоб джинсова тканина стала достатньо синьою, фабрики можуть витрачати на одну пару від 50 до 100 літрів води .

. Загалом джинсова промисловість використовує на рік понад 45 000 тонн синтетичного індиго, а також понад 84 000 тонн гідросульфіту натрію та 53 000 тонн лугу.

Замінили хімікат на природні компоненти

Професор Сергій Мінько та докторант Смріті Рай розробили альтернативний процес, в якому частинки індиго змішуються з целюлозними нановолокнами, отриманими з деревної целюлози, природним цукром, відомим як хітозан, який можна отримати з відходів морепродуктів, та водою. Хоча у своєму експерименті вчені використовували лише природне індиго, вони стверджують, що підійде також і синтетичне.

Коли отриманий гідрогель наносять на необроблену джинсову тканину, волокна наноцеллюлози утворюють сітчасте покриття, яке інкапсулює частки індиго, прикріплюючи їх до волокон матерії. Зі свого боку хітозан підсилює прилипання до поверхні, а також покращує фіксацію кольору.

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Новий метод, кажуть вчені, є більш ефективним, адже потребує набагато менше води і часу на закріплення барвника. При цьому пофарбована тканина має приблизно таку ж товщину, вагу і гнучкість, як і та, що оброблена традиційним способом.

"Джинсова тканина і виробництво джинсів – це великий ринок, тому навіть невеликі зміни в галузі можуть мати величезний вплив", – каже Мінько.

Він додає, що нову технологію ще потрібно комерціалізувати, щоб запровадити її у масове виробництво джинсового одягу.



Новий метод фарбування може забезпечити ширшу гаму кольрів, ніж традиційний спосіб / Фото UGA

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