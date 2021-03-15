Мільярдер Марк Кьюбан виставив на продаж свою мотиваційну цитату у вигляді NFT: ціна

Джерело:Inc.
Підприємець та інвестор Марк Кьюбан продає одну зі своїх численних мотиваційних цитат. Він розмістив лот у формі NFT (невзаємозамінного токена). Його ціна становить 1 700 доларів.
Зауважимо, нещодавно Кьюбан інвестував у платформу для створення та продажу NFT – Mintable. Саме там мільярдер розмістив свою пропозицію та повідомив про це на своїй сторінці у твіттер.
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Марк Кьюбан виставив на продаж свою цитату, яка покликана мотивувати людей. Вона звучить так: "Не можна змінити світ, роблячи те ж саме, що й інші" (Nobody ever changed the world by doing what everyone else was doing). Крім того, до висловлювання додається фото підприємця.
Мільярдер також виставив на продаж такі лоти:
Аналітики Business Insider підрахували, що Кьюбан отримує близько 15% роялті (грошова винагорода) за вторинні продажі.
Марк Кьюбан переконаний, що незабаром популярність NFT зросте в декілька разів. Він запевняє, що якби починав свій бізнес у 2021 році – то зробив би ставку на інноваційні напрямки: блокчейн, смарт-контракти та невзаємозамінні токени.Довідка: Марк Кьюбан – американський підприємець, інвестор, власник Landmark Theatres та СЕО компаній HDNet та HDTV cable network. Крім того, бізнесмен володіє баскетбольною командою NBA Dallas Mavericks. Вкладає кошти у робототехніку, сонячні панелі, здорове печиво та інше. Статки мільярдера оцінюють у 4 мільярда доларів.