Мільярдер Марк Кьюбан створив цифрову галерею для NFT

Підприємець Марк Кубан створив унікальну онлайн-галерею для NFT. Платформа дозволить користувачам демонструвати та колекціонувати своє цифрове мистецтво в одному місці.

"Лінивий спосіб продемонструвати ваші NFT", – йдеться у гаслі сайту. На думку Кьюбана, людям цікаво, що збирають інші люди.

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Про платформу

Новий проєкт, який отримав назву Lazy.com, є онлайн-галереєю витворів мистецтва у формі незамінних токенів (NFT). Користувачі можуть не лише створити власну колекцію на платформі, а й поділитися нею у соцмережах. За перші дні існування вебсайт відвідали десятки тисяч користувачів. "Люди купували NFT, вони їх створювали, їм потрібен лінивий спосіб демонструвати їх", – переконаний підприємець.

Марк Кьюбан – пристрасний прихильник NFT. Він хотів знайти простий спосіб показати свою колекцію, а також розмістити посилання у своїх соціальних мережах, в електронному листі та будь-якому місці, де можна вставити URL-адресу.

Процедура приєднання до платформи доволі проста. Користувачеві необхідно :

зареєструватися за допомогою електронної адреси;

додати свій гаманець MetaMask;

отримати унікальну URL-адресу для колекції NFT.

Що таке NFT

Платформа не показує адреси гаманців користувачів.

NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) – сучасна технологія, заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим. Це "останній крик" на ринку криптовалюти та блокчейну.

Аналітики зауважують, що за останні кілька місяців ринок унікальних токенів надзвичайно зріс. "Ринок NFT горить. Цікаво подивитися, що буде далі з конкуренцією за розум і долари", – підсумував мільярдер.