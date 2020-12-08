Вхід – лише після сканування обличчя: у Південній Кореї тестують нову систему
У Південній Кореї тестують нову систему розпізнавання обличчя на основі штучного інтелекту. Нею обладнають кілька державних будівель у місті Сежонг.
Нова система контролю доступу також використовуватиме технологію швидкого реагування (QR), про це повідомляє Yonhap.
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У Міністерстві внутрішніх справ та безпеки країни пояснили – це потрібно для підвищення безпеки державних установ та покращення комфорту їхніх відвідувачів.
Нова технологія дозволить запобігти поширенню інфекційних захворювань, адже мінімізує кількість контактів. Крім цього, зможе забезпечити й інші послуги – наприклад, вимірювання температури.
Технологія QR
Системою QR спочатку скористаються відвідувачі саду на даху в урядовому комплексі. Їм не потрібно буде пред'являти документи, аби отримати перепустку, якщо вони заздалегідь завантажать QR-код на телефон.
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