У Південній Кореї тестують нову систему розпізнавання обличчя на основі штучного інтелекту. Нею обладнають кілька державних будівель у місті Сежонг.

Нова система контролю доступу також використовуватиме технологію швидкого реагування (QR), про це повідомляє Yonhap.

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У Міністерстві внутрішніх справ та безпеки країни пояснили – це потрібно для підвищення безпеки державних установ та покращення комфорту їхніх відвідувачів.

Довідка. Раніше чиновниками доводилося пред'являти своє посвідчення охоронцю при вході, після цього їм видавали перепустки. Нова система дозволятиме вхід лише після сканування обличчя.

Нова технологія дозволить запобігти поширенню інфекційних захворювань, адже мінімізує кількість контактів. Крім цього, зможе забезпечити й інші послуги – наприклад, вимірювання температури.

Технологія QR

Системою QR спочатку скористаються відвідувачі саду на даху в урядовому комплексі. Їм не потрібно буде пред'являти документи, аби отримати перепустку, якщо вони заздалегідь завантажать QR-код на телефон.

Цікаво! Якщо експеримент у цьому південнокорейському місті буде успішним, згодом нову систему можуть запровадити й у інших містах, зокрема у столиці – Сеулі.