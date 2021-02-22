Мексиканці роблять ложки, вилки та соломинки з кісточок авокадо: фото, відео

Джерело:Business Insider
Мексиканська компанія Biofase перетворює залишки кісточок авокадо на матеріал, який розкладається біологічно. З нього виготовляють столові прибори та соломинки для напоїв.
Представники компанії стверджують, що їхня продукція з біопластику має менший вуглецевий слід, ніж будь-який інший такий же матеріал – навіть папір.
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За інформацією Mexico Daily News, для виготовлення біорозкладного посуду у день на виробництві Biofase перероблюють до 15 тонн кісточок авокадо.Цікаво! У 2020 році американці, наприклад, з'їли понад 6 мільярдів авокадо, залишивши після себе тонни неїстівних кісточок, які перетворилися в харчові відходи.
Варто також зауважити, що Мексика є найбільшим у світі виробником авокадо. Частка цієї країни у світовій торгівлі рослиною сягає аж 45%.
Як виготовляють біопластик з кісточок авокадо: дивіться відео Business Insider
На офіційному сайті Biofase підкреслюють, що посуд компанії – повністю біорозкладний. Цей процес у середньому триває 240 днів. Водночас традиційний пластик розкладається до 100 років.
Екологічні вироби з кісточок авокадо / Фото Biofase