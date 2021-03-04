В американському Маямі відкрили парк під лінією метро: промовисті фото

У місті Маямі, що в американському штаті Флорида, відкрили лінійний парк Underline. Його особливість є розташування, а саме – під лінією метрополітену.

Першу частину парку, яка називається Brickell Backyard, відкрили наприкінці лютого 2021 року. Повністю завершити проєкт студія Field Operations має намір впродовж 4 років.

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Який вигляд зараз має парк

Загалом парк простягатиметься аж на 16 кілометрів. Відкрита у лютому ділянка – завдовжки в 1 кілометр. Вона поділена на кілька зон, а саме:

River room. Там є доріжки для пішоходів та велосипедистів, а також виділене місце для прогулянок із собаками;

Там є доріжки для пішоходів та велосипедистів, а також виділене місце для прогулянок із собаками; Urban gym. У цій зоні можна зіграти у футбол та баскетбол на майданчиках, а також позайматися на тренажерах.

У цій зоні можна зіграти у футбол та баскетбол на майданчиках, а також позайматися на тренажерах. Promenade. Ця зона – для використання під час культурних та громадських подій. Для цього там спорудили сцену;

Ця зона – для використання під час культурних та громадських подій. Для цього там спорудили сцену; Oolite room. Там можна помилуватися унікальними садами з метеликами. Наразі облаштували вже 4 таких.

Лінійні парки мають довгу витягнуту форму. Найчастіше розташовані вздовж залізничних колій, метро, доріг чи річок. Приклад в Україні – Ірпінська набережна під Києвом.

Завершена ділянка лінійного парку в Маямі / Фото Robin Hill



Зауважимо, що друга фаза проєкту додасть парку ще 3 кілометрів, а завершальна – 11. Передбачається, що у 2025 році парк охоплюватиме 48,5 гектарів відкритого простору.