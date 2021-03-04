В американському Маямі відкрили парк під лінією метро: промовисті фото

Джерело:designboom
У місті Маямі, що в американському штаті Флорида, відкрили лінійний парк Underline. Його особливість є розташування, а саме – під лінією метрополітену.
Першу частину парку, яка називається Brickell Backyard, відкрили наприкінці лютого 2021 року. Повністю завершити проєкт студія Field Operations має намір впродовж 4 років.
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Загалом парк простягатиметься аж на 16 кілометрів. Відкрита у лютому ділянка – завдовжки в 1 кілометр. Вона поділена на кілька зон, а саме:
Завершена ділянка лінійного парку в Маямі / Фото Robin Hill
Зауважимо, що друга фаза проєкту додасть парку ще 3 кілометрів, а завершальна – 11. Передбачається, що у 2025 році парк охоплюватиме 48,5 гектарів відкритого простору.