Рішення покликане спростити процес придбання нерухомості за допомогою сучасних технологій.

Цікаво Український стартап на базі штучного інтелекту залучив 250 тисяч доларів інвестицій: деталі

Деталі

Фінансування отримали в рамках програми розвитку нових технологій і стартапів Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Зазначається, що команда пройшла навчання в інкубаторі Unicorn Hub – він є частиною програми Platformy startowe dla nowych pomysłów. В результаті стартап отримав equity free-фінансування. Пояснюють, що в обмін на гроші стартап не має віддавати частку в проєкті.

Про стартап

VRpartments – це онлайн-рієлтор, який розташований безпосередньо у вашому смартфоні. Програма забезпечує такі можливості: обрати й оглянути квартиру, "прогулятися" по ній, а також – облаштувати простір за допомогою віртуальної реальності.

Ви можете переміщуватися в кожну кімнату і ходити, так якби ви дійсно були там! Це схоже на диво, але працює на мобільних телефонах, тому користуватися ним може кожен,

– зазначають розробники.

Аби скористатися рішенням, необхідно завантажити мобільний застосунок та застосувати картонні VR-окуляри.

Команда VRpartments

Ліза Хлопко – авторка ідеї та співзасновниця стартапу;

Дмитро Хлопко – CEO компанії, який заснував свій перший проєкт у віці 18 років;

Тарас Гопко – СTO проєкту, який має досвід запуску IT-продуктів на ринку Польщі;

Ігор Яворський – Lead Architekt & 3D-designer.

Зазначається, що команда вже завершує роботу над продуктом та готується до релізу. Наразі фахівці набирають користувачів – бета-тестерів свого рішення. Компанія має намір нарощувати продажі в Польщі та США.