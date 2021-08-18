Рішення покликане спростити процес придбання нерухомості за допомогою сучасних технологій.
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Деталі
Фінансування отримали в рамках програми розвитку нових технологій і стартапів Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Зазначається, що команда пройшла навчання в інкубаторі Unicorn Hub – він є частиною програми Platformy startowe dla nowych pomysłów. В результаті стартап отримав equity free-фінансування. Пояснюють, що в обмін на гроші стартап не має віддавати частку в проєкті.
Про стартап
VRpartments – це онлайн-рієлтор, який розташований безпосередньо у вашому смартфоні. Програма забезпечує такі можливості: обрати й оглянути квартиру, "прогулятися" по ній, а також – облаштувати простір за допомогою віртуальної реальності.
Ви можете переміщуватися в кожну кімнату і ходити, так якби ви дійсно були там! Це схоже на диво, але працює на мобільних телефонах, тому користуватися ним може кожен,
– зазначають розробники.
Аби скористатися рішенням, необхідно завантажити мобільний застосунок та застосувати картонні VR-окуляри.
Команда VRpartments
- Ліза Хлопко – авторка ідеї та співзасновниця стартапу;
- Дмитро Хлопко – CEO компанії, який заснував свій перший проєкт у віці 18 років;
- Тарас Гопко – СTO проєкту, який має досвід запуску IT-продуктів на ринку Польщі;
- Ігор Яворський – Lead Architekt & 3D-designer.