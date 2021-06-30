Оскільки відмова від використання пластику – ключова тема на Zero Waste Fest 2021, організатори представлять екологічну фотовиставку "Торба". Вона розповідатиме про феномен пластикового пакета в нашому повсякденному житті.

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"Запрошуємо львів'ян прийти та познайомитись з рухом "нуль відходів", дізнатись про різноманітні практики і вже сьогодні переходити на свідоме споживання без продукування зайвого сміття", – розповідає Ірина Миронова, організаторка фестивалю, виконавча директорка громадської організації Zero Waste Lviv.

Упродовж двох днів відвідувачі зможуть:

отримати поради від фахівців про практики свідомого споживання і життя без відходів;

взяти участь в майстер-класах, обговореннях та дискусіях;

підібрати собі сумки й торбинки, посуд, декор, натуральну косметику, одяг тощо з близько півсотні zero waste брендів;

взяти участь у гаражному розпродажі;

віддати одяг нужденним;

навчитись робити торби чи килимки зі старих футболок;

здати вторсировину (папір, пластик і метал) на переробку, а батарейки й ртутовмісні лампи – на утилізацію;

пройти особливий фестивальний квест та взяти участь в розіграші подарунків.

Спеціальний гість – журналістка та авторка книги "104 дні без поліетилену" Маріанна Бойко.

Ми живемо в час, коли стан довкілля стосується кожного. Нам приємно, що рівень свідомості зростає, і до нас приєднуються публічні люди та митці. Поруч з лекторієм свої роботи експонуватимуть українські фотографи, які документують засилля пластикових пакетів у нашому повсякденні,

– зазначає Дара Бурко, організаторка фестивалю, виконавча директорка громадської організації Tlum & Kram.

Крім того, гості зможуть переглянути фільми, відвідати екскурсії та зустрічі з дизайнерами в галузі sustainable fashion. Передбачена також кава для екопідприємців. На фестивалі гарно провести час зможуть навіть діти – для них підготували майстер-класи, фільми, ігри, а також дитячий гаражний розпродаж. Повну програму заходів можна переглянути за посиланням.

Місце проведення: 10-й корпус на !FESTrepublic. Вартість вхідного квитка на фестиваль становить 40 гривень. Для пенсіонерів, ветеранів АТО, вагітних, дітей до 12 років та іменинників вхід вільний. Організатори просять гостей фестивалю вдягати маски та дотримуватися дистанції.

Довідка: Екологічний проєкт впроваджується в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Міжнародним фондом "Відродження" за фінансової підтримки Швеції. Співорганізатори – громадські організації Zero Waste Lviv та Tlum&Kram.