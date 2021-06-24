Мета компанії – створити конструктор, який не поступатиметься якістю традиційному Lego. Так, люди зможуть протестувати новинку та зробити вибір на користь більш екологічного продукту.

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Lego поставила перед собою амбітну мету: до 2030 року виробляти всі свої основні продукти з екологічно чистих матеріалів. Компанія розробила прототипи конструкторів з ПЕТ-пляшок з додавання хімікатів. Наразі невідомо, коли саме продукт надійде в продаж і в якому обсязі.

Цифри

Lego виготовляє від 110 до 120 мільярдів штук пластику на рік. Нині близько 80% виготовляється з ABS-пластику. Близько 5% продуктів виготовляються з полімеру, що надходить із цукрової тростини. Компанія викидає близько 1,2 мільйона тонн вуглецю на рік, а приблизно третину – від виробництва своїх матеріалів. Lego має на меті використовувати перероблений пластик, аби зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Крім того, компанія хоче використовувати більше відновлюваних джерел енергії у виробництві.