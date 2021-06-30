Поскольку отказ от использования пластика – ключевая тема на Zero Waste Fest 2021, организаторы представят экологическую фотовыставку "Торба". Она будет рассказывать о феномене пластикового пакета в нашей повседневной жизни.

Примечательно Lego планирует выпустить конструктор из переработанных бутылок

"Приглашаем львовян прийти и познакомиться с движением "ноль отходов", узнать о различных практиках и уже сегодня переходить на сознательное потребление без выработки лишнего мусора", – рассказывает Ирина Миронова, организатор фестиваля, исполнительная директор общественной организации Zero Waste Lviv.

В течение двух дней посетители смогут:

получить советы от специалистов о практиках сознательного потребления и жизни без отходов;

принять участие в мастер-классах, обсуждениях и дискуссиях;

подобрать себе сумки и пакеты, посуду, декор, натуральную косметику, одежду и т.д. из около полусотни zero waste брендов;

принять участие в гаражной распродаже;

отдать одежду нуждающимся;

научиться делать сумки или коврики из старых футболок;

сдать вторсырье (бумагу, пластик и металл) на переработку, а батарейки и ртутьсодержащие лампы – на утилизацию;

пройти особый фестивальный квест и принять участие в розыгрыше подарков.

Специальный гость – журналистка и автор книги "104 дня без полиэтилена" Марианна Бойко.

Мы живем во время, когда состояние окружающей среды касается каждого. Нам приятно, что уровень сознания растет, и к нам присоединяются публичные люди и художники. Рядом с лекторием свои работы будут экспонировать украинские фотографы, которые документируют засилья пластиковых пакетов в нашей повседневности,

– отмечает Дара Бурко, организатор фестиваля, исполнительная директор общественной организации Tlum&Kram.

Кроме того, гости смогут посмотреть фильмы, посетить экскурсии и встречи с дизайнерами в области sustainable fashion. Предусмотрена также кофе для экопредпринимателей. На фестивале хорошо провести время смогут даже дети – для них подготовили мастер-классы, фильмы, игры, а также детскую гаражную распродажу. Полную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Место проведения: 10-й корпус на! FESTrepublic. Стоимость входного билета на фестиваль составляет 40 гривен. Для пенсионеров, ветеранов АТО, беременных, детей до 12 лет и именинников вход свободный. Организаторы просят гостей фестиваля надевать маски и соблюдать дистанцию.

Справка: Экологический проект внедряется в пределах Инициативы по развитию экологической политики и адвокации в Украине, осуществляемой Международным фондом "Возрождение" при финансовой поддержке Швеции. Соорганизаторы – общественные организации Zero Waste Lviv и Tlum&Kram.