Для протидії COVID-19: у Луцьку в тролейбусі встановили знезаражувальні системи

Джерело:пресслужба "Богдан"
В умовах пандемії COVID-19 соціальне дистанціювання, забезпечення засобів захисту та безпеки громадян – першочергові завдання. Так, працівники луцького автозаводу "Богдан" запропонували рішення, що допоможе запобігати швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу.
Фахівці запатентували "Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів". Систему вже встановили й тестують у Луцьку.
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Запропонований метод полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Новітні пристрої, 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори, встановили у салоні тролейбуса "Богдан Т70117".
Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам,
– йдеться у повідомленні.
У Луцьку встановили знезаражувальні пристрої у тролейбусах / Фото пресслужби "Богдан"
У Луцьку встановили знезаражувальні пристрої у тролейбусах / Фото пресслужби "Богдан"