Мандрівка потягом: у які міста українці найчастіше їздили у 2021 році

Уже другий рік ми живемо в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19. Так, українці розпочали активніше відкривати для себе простори рідної країни. Куди найчастіше мандрували у 2021 році – читайте у матеріалі.

Укрзалізниця оприлюднила перелік найпопулярніших поїздів та напрямків. Велична та відкрита столиця, самобутня західна Україна, сонячні міста біля моря та узбережжя Дніпра – запевняємо, кожен зможе отримати неповторні емоції та створити незабутні спогади, не виїжджаючи за кордон.

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Найпопулярніші міста в Україні: дані Укрзалізниці

Київ

Столиця України завжди радо вітає амбітних кар’єристів та натхненних туристів. Безперечно, Київ – не для кожного. Однак, запевняємо, місто може запропонувати численні варіанти дозвілля для найвимогливішого мандрівника.

Печерський район Києва / фото Unsplash

Недарма кажуть, що "Київ любить гроші". Справді, тут є де їх витрачати: розкішні готелі, вишукані ресторани, світські заходи й потужні розваги.

Нічний Київ / Фото Unsplash

Проте влаштувати незабутній вікенд у столиці "не на всі гроші світу" може для себе кожен пересічний турист. У Києві ви знайдете:

численні зелені парки (парк "Феофанія", Голосіївський парк, Маріїнський парк);

узбережжя Дніпра (Оболонська набережна, набережна на Подолі);

місця must visit – Андріївський узвіз, район Воздвиженка, Володимирська гірка, фунікулер і пішохідний міст, Софіївський собор, Русанівські фонтани, Пейзажна алея, ботанічний сад;

кав’ярні з ароматною кавою та неповторними солодощами;

ресторани на будь-який гаманець;

найсмачнішу вуличну їжу та напої за демократичними цінами.

Батьківщина-мати у Києві / Фото freepik

Харків

Одне з найбільших та найпотужніших міст України, яке поєднує велич багатовікової архітектури, сучасність новобудов та мальовничість природи.

Харків / Фото Unsplash

Місця must see: Французький бульвар; сад Шевченка; парк Горького; харківська канатна дорога; Площа конституції (з терасою в кафе); Лопанська набережна; стадіон "Металіст".

Харківська канатна дорога / Фото Unsplash

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Львів

Справжня культурна столиця України. Місто, в якому час зупиняється. Тут хочеться розчинитися в красі вузеньких вуличок й неповторності архітектури. Той, хто одного разу потрапив до Львова, точно захоче повернутися знову. Аромат кави та шоколаду, крафтове пиво, авторські солодощі та вишукана гастрономія.

Львів з висоти пташиного польоту / Фото Unsplash

Місця, які варто відвідати у Львові:

Площа ринок (пропонує безліч кав’ярень та ресторанів на будь-який смак), а ще – неповторну архітектуру та затишні маленькі вулички із запахом кави та музикою; Палац Потоцьких; Міська ратуша; Вірменський квартал; Італійський дворик; Музей пивоваріння; Аптека-музей "Під золотим орлом".

Вулиця Львова / Фото Unsplash

Обов’язково завітайте на виставу до Оперного театру, прогуляйтеся містом під музичний супровід вуличних музикантів та зустріньте світанок на Високому замку.

Площа ринок / Фото Unsplash

Дніпро

Місто, яке є найважливішим центром металургійної промисловості, машинобудування, аерокосмічного і ракетобудування. Дніпро – головний торговий і промисловий центр Східної України.

Дніпро / Фото dniprograd

Тут ви знайдете такі захопливі локації:

Набережну Дніпра;

Монастирський острів;

Житловий комплекс "Вежі"

Музей ретроавтомобілів "Машини часу";

Музей "Парк ракет";

Планетарій.

Вінниця

Вирушайте до Вінниці – міста фонтанів, неповторної архітектури та історичних пам’яток. Садиба Пирогова, ставка Гітлера, Водонапірна вежа, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Музей "Автомотовелофоторадіо" – ви маєте це побачити! А чудовим завершенням насиченого екскурсійного дня стане вечеря з видом на яскраве світломузичне шоу фонтанів на воді.

Вінниця / Фото pleddg

Три локації, які вражають своїми краєвидами:

Острів Кемпа (Фестивальний). Він розташований біля набережної з фонтанами, а дістатися до нього можна човном; Село Сабарів – батьківщина автора "Тіней забутих предків" Михайла Коцюбинського. Сюди регулярно курсують теплоходи. Запевняємо, пейзажі Південного Бугу не залишать вас байдужими! Ботанічний сад "Поділля": тут цвітуть акації, бузки та ялівці. Крім того, у саду вирощують лікарські рослини.

Вінницькі фонтани / Фото moemisto.ua

Запоріжжя

Запоріжжя / Фото Запорізької міської ради

Запоріжжя – це не лише Запорізька Січ, ДніпроГЕС та Дубовий гай. Місто радо вітає туристів, які зможуть відкрити для себе його незвідані простори. Національний заповідник "Хортиця", Вознесенівський парк, альтанка "Ластівчине гніздо", гранітний кар’єр, театр "Запорізькі козаки", музей судноплавства та багато іншого.

Запоріжжя / Фото Запорізької облдержадміністрації

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Одеса

Місто історичних, культурних та гастрономічних локацій. В Одесі вас зустрінуть прості й добрі люди, які точно знають, що таке свобода. Не дивно, адже місто на березі моря – саме про це. Унікальна багатовікова архітектура, фірмовий гумор та сучасні хмарочоси: тут можна провести незабутні вихідні не лише в сезон, а й в будь-яку пору року.

Одеса / Фото Unsplash

Потьомкінські сходи, Національний театр опери та балету, вулиця Дерибасівська – унікальні місця, які зачаровують неповторністю архітектури. Водночас, проїхавши близько 20 хвилин, ви маєте змогу познайомитися з абсолютно іншим альтер-его Одеси – районом "Аркадія". Гості міста жартома називають його "українським Лас-Вегасом". Вишукані ресторани та клуби, парк розваг, брендові магазини… Сюди щороку приїздять тисячі іноземців, які захоплюються величчю, потужністю й розкішшю міста.

Нічна Одеса / Unsplash

Звичайно, неповторні узбережжя станції Великого фонтану, "Ланжерону", "Дельфіна", "Золотого берегу", "Чорноморки", й "Лузанівки" завжди чекають на вас.

Чорне море в Одесі / Фото Unsplash

Херсон

Херсон заслужено вважають “перлиною південної України”. Його назвали на честь найвідомішої колонії – Херсонес. Сьогодні місто гармонійно поєднує у собі елементи античності та сучасності.

Радимо обов’язково відвідати: Херсонську фортецю, Свято-Катерининський собор, алею закоханих у Потьомкінському сквері та набережну, де встановлено пам’ятник першим кораблям.

Херсон / Фото votpusk

Крім того, в Херсонській області розташовані неповторні мальовничі локації:

Олешківські піски;

Херсонські гори;

розважальний комплекс "Зелені хутори Таврії";

острів Джарилгач;

Арабатська стрілка;

біосферний заповідник "Асканія-Нова".

Острів Джарилгач / Фото Кирилівка.укр