Ми підібрали для вас топ-7 міст, які подарують неймовірні емоції та спогади. Love is in the air – надихайтеся та вирушайте!

Київ

Столиця України щороку зустрічає тисячі амбітних, цілеспрямованих та впевнених у собі людей, які мріють підкорити її. Київ – осередок можливостей, перспектив, потужності, розкоші та місцями навіть пафосу. Попри свою силу та велич, Київ є надзвичайно романтичним містом. Набережна Дніпра на Подолі, Андріївський узвіз, Воздвиженка, Арка дружби народів, ботанічний сад, Парк "Феофанія" – тут панує атмосфера натхнення й кохання. У Києві ви знайдете безліч затишних ресторанчиків з літньою терасою, де можна провести романтичний вечір удвох.

Набережна на Подолі / Фото Unsplash

Рецепт ідеального вечора:

приїхати на набережну;

повечеряти з видом на Дніпро;

проїхатися на теплоході, насолоджуючись красою мостів та моменту під келих ігристого.



Колесо огляду / Фото FTN

До слова, з 5 по 11 липня у Києві відбудеться музичний фестиваль Atlas Weekend. Ще одна нагода приїхати до Києва, аби послухати музику улюблених виконавців удвох. Перегляньте лайнап і згадайте, які пісні асоціюються з початком вашої особистої історії? Під яку мелодію танцювали? Яка музика грала, коли ви зустріли перший світанок? Не зволікайте, беріть квитки й насолоджуйтеся незабутнім вікендом! До слова, 5 – 6 липня вхід на подію є вільним.

Обирайте місто, яке найбільше надихає вас, та вирушайте у подорож з коханою людиною на Інтерсіті+! Спеціально для вашого комфорту Укрзалізниця разом з партнерами запустила унікальну акцію. Оформлюйте квиток на потяг через ПриватБанк з карткою Visa та отримуйте вільний доступ до понад 5 тисяч фільмів онлайн-кінотеатру Sweet TV. Розробники подбали про те, аби забезпечити пасажирам безперебійне покриття та високу якість відео. Тепер час, проведений у дорозі, стане ідеальним моментом, щоб переглянути романтичну стрічку та побути наодинці одне з одним!

Одеса

Відкрита душа, яскравий колорит, фірмовий гумор та аромат моря – так, вас запрошує Одеса! Така сонячна, така вільна й така особлива.

Вулиця Дерибасівська вражає своєю контрастністю – від розкішних дорогих ресторанів та мільйонерів до вуличної їжі та музикантів просто неба. Щороку сюди приїжджають закохані, подружжя з дітками та люди, які ще не знають, де саме на них чекає щастя! Можливо, вони зустрінуть свою половинку у місті, де панує атмосфера любові? Ми можемо лише здогадуватися.

Пікнік на морі / Фото Unsplash

Запрошуйте кохану людину на побачення, обирайте ресторан з видом на море на набережній "Ланжерон" та насолоджуйтеся теплим вечором й вашими почуттями! Продовжити яскравий вечір ви можете на знаменитій алеї "Аркадія", де знайдете заклади на будь-який смак та гаманець, парк розваг та нічні клуби, діджеї яких змусять вас танцювати до ранку. І, звичайно, зустрічайте ваш незабутній світанок!

Одеська алея "Аркадія" / Фото Unsplash

Якщо ж ви хочете усамітнитися та відвідати вільне від тисяч туристів місто – завітайте до Одеси взимку. Кохана людина, душевні розмови, бурхливе море, чайки та пікнік на пляжі…

Львів

Місто з ароматом кави та шоколаду. Львів пропонує безліч варіантів відпочинку для закоханих, тож кожен може обрати щось для себе.

Італійський дворик / Фото Італійського дворику

Пропонуємо такий сценарій:

поснідати в Італійському дворику;

взяти з собою найсмачніше капучино та прогулятися містом;

відвідати виставу в Оперному театрі;

послухати вуличних музикантів;

повечеряти на Площі Ринок;

завітати до Парку культури на "ніч кіно";

зустріти світанок на Високому замку.

Складно відмовитися, чи не так? Тут ви зможете "бути в моменті" зі своєю половинкою та насолоджуватися неповторністю культурної столиці України.

Львів / Фото Unsplash

Якщо ж ви вирішите приїхати до Львова на Новий рік чи Різдво – гарантуємо, ви матимете незабутні спогади! Різдвяний ярмарок, засніжені вулички та ароматний глінтвейн.

Чернівці

"Український Париж", який стовідсотково подарує вам незабутню атмосферу чарівності, вишуканості й стриманості. Місто пронизане величчю багатовікової історії. Чого вартує лише Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – раніше резиденція митрополитів Буковини й Далмації.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / Фото Unsplash

Прогуляйтеся вуличками старого міста, відвідайте центральний парк, в якому розташована скульптура "Серце кохання" та насолодіться романтичною вечерею удвох.

Чернівці / Фото Вікіпедії

Дніпро

Місто, яке має найдовшу набережну в Європі, що простяглася на 30 кілометрів! Сюди приїздять пари, які хочуть насолодитися одне одним та зізнатися у почуттях на "Лавці закоханих" під "Деревом щастя", на гілку якого можна почепити замок – символ нескінченної любові. Смачна вечеря, келих хорошого вина та нічне місто… Черговий вечір в скарбничку ваших спогадів!

Дніпро / Фото RitOk

Рівне

Неподалік Рівного (25 кілометрів) є улюблена локація численних романтиків – тунель закоханих. Він розташований поблизу містечка Клевань Рівненської області. Це унікальне місце, яке надихає своєю дивовижністю й романтичністю. У 2014 році вийшов фільм японського режисера Акійоші Імазакі – "Клевань. Тунель кохання". Цікаво, що тут можна навіть одружитися!

Тунель кохання / Фото The Daily Mail

Івано-Франківськ

Неймовірний Івано-Франківськ – місто романтичних старовинних вулиць, яскравих контрастів архітектури, доброзичливих людей, неймовірної настрономії та мальовничого паркового мистецтва. Оглядовий майданчик Ратуші – місце mustvisit, яке подарує вам неповторне відчуття захоплення від місцевих краєвидів! Ви не помітите, як закохаєтеся в це дивовижне місто й один в одного, як вперше!

Івано-Франківськ / Фото Руслана Веселого