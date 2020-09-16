Вчора відбулася щорічна презентація Apple, під час якої компанія традиційно тішить "яблучних" поціновувачів новими розробками та високотехнологічними пристроями. Розробники показали новий iPad, нову модель AppleWatch та анонсували вихід нової версії операційної системи iOs.

Варто відзначити, що більшість глядачів з нетерпінням чекали виходу нового смартфона iPhone 12, який, на жаль, не представили, розповідає 24 канал.

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Коротко про поліпшення, нові функції і розробки Apple:

Оновлена ​​система iOs 14 вийде сьогодні, але нова модель iPhone 12 – в жовтні. iPad Air тепер підтримує Wi-Fi 6. Завдяки новому чіпу Айпад може зчитувати руху рук в повітрі, а не просто дотики до екрану. У iPad Pro цього року з'явився Lidar (виявлення і визначення дальності за допомогою світла), який напевно з'явиться і в нових айфонах. Так, доповнена реальність стане ще яскравішою. У iPad Air новий процесор A14 Bionic, який на 30-40 відсотків швидше. Такого ще не було в жодному пристрої Apple. Анонсували розробку iPadOS 14: айпад, який вмітиме розбирати написаний Pencil текст Нова функція в WatchOS 7 – таймер миття рук, який включається автоматично. Apple Watch на варті здоров'я: новий додаток "Кисень в крові" дозволяє виміряти рівень кисню всього за 15 секунд, завдяки вбудованому датчику кисню. До одного айфону скоро можна буде підключити додаткові Apple Watch – ваших дітей або літніх родичів, у яких немає свого айфона. До цих пір не було айфона – не було і годинника.

Apple Watch Series 6 is official and it comes in a new red color and with a new sensor: blood oxygen levels https://t.co/Jnt7iOHH1n pic.twitter.com/fNiT1DCLlp — Tom Warren (@tomwarren) September 15, 2020

Apple Watch Series 6 – ідеальна модель для тих, хто купує Apple Watch для літніх батьків: в них вбудований детектор падіння, який оперативно повідомить родичам і друзям. Вони контролюють деякі процеси, що відбуваються в огранізмі.

Якщо ви купуєте годинник для дитини, можете вказати, з якими контактами вона може спілкуватися.

Запустили Fitness + – додаток для занять спортом, який підбирає тренування, підбадьорює повідомленнями про те, скільки залишилося до кінця. Вартість: 9,99 долара в місяць або 79,99 долара на рік.

Компанія представила Apple One – єдина підписка на усі сервіси Apple: iCloud, Apple TV +, Apple Music, Arcade, News + і Fitness+. Вартість: від 15 доларів на місяць на людину або від 20 доларів – в сімейної підписці.

Маска від Apple

Цей продукт Apple не презентувала і не продає, але тим не менше: захисні маски від найдорожчої компанії світу!

Here’s your Apple Mask unboxing… unsurprisingly like any other Apple product. https://t.co/Ff0d9nQ6kl pic.twitter.com/9TLQs0V6Lf — Mark Gurman (@markgurman) September 11, 2020

Скільки коштують новинки?

Apple Watch Series 6 коштує 399 доларів (11 000 грн), a Apple Watch SE – 279 доларів (7 700 грн). У свою чергу iPad 8 має ціну 330 доларів (9100 гривень), а iPad Air – 599 доларів (16 500 гривень)