Сходив у туалет – отримуй гроші: корейський вчений розробив оригінальний унітаз
Джерело:Сointelegraph
Південнокорейський науковець розробив цікавий пристрій. Він пропонує користуватися унітазом, який перетворює людські екскременти у джерело енергії.
Це – винахід професор південнокорейського університету Чо Дже-Вона. У цьому унітазі встановлений спеціальний вакуум.
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Він забирає екскременти, не використовуючи при цьому воду. Далі – відправляє їх до спеціального підземного резервуара. Після цього в роботу йдуть мікроорганізми, які перетворюють відходи на вуглеводень та метан.Зверніть увагу! Поки що інноваційний унітаз вже можна використовувати як джерело енергії для газової плити чи котла для нагрівання води.
Сходив у туалет – отримуй 10 монет
Чо придумав віртуальну валюту під назвою Ggool, що у перекладі з корейської означає "мед". Якщо студент університету скористався унітазом, він отримує за це 10 монет. За них можна придбати різні товари: починаючи з кави до локшини, й до фруктів та навіть книг.
Автоматизована вбиральна у Львові
- До слова, у Львові на проспекті Свободи планують встановити першу модульну вбиральню. Вона не вимагатиме персоналу, який би її обслуговува, адже буде повністю автоматизованою.
- Загальна вартість пілотного проєкту сягатиме 4 мільйони гривень. Вбиральня буде повністю інклюзивною. Скористатись нею можна буде, здійснивши оплату готівкою або банківською карткою.