Сходив у туалет – отримуй гроші: корейський вчений розробив оригінальний унітаз

Південнокорейський науковець розробив цікавий пристрій. Він пропонує користуватися унітазом, який перетворює людські екскременти у джерело енергії.

Це – винахід професор південнокорейського університету Чо Дже-Вона. У цьому унітазі встановлений спеціальний вакуум.

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Він забирає екскременти, не використовуючи при цьому воду. Далі – відправляє їх до спеціального підземного резервуара. Після цього в роботу йдуть мікроорганізми, які перетворюють відходи на вуглеводень та метан.

Сходив у туалет – отримуй 10 монет

Поки що інноваційний унітаз вже можна використовувати як джерело енергії для газової плити чи котла для нагрівання води.

Чо придумав віртуальну валюту під назвою Ggool, що у перекладі з корейської означає "мед". Якщо студент університету скористався унітазом, він отримує за це 10 монет. За них можна придбати різні товари: починаючи з кави до локшини, й до фруктів та навіть книг.

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