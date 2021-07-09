Компанія розробила альтернативний метод переробки відходів цитрусових. Водночас сама лампа має аромат, схожий на печиво з апельсинів.

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Як виготовляють лампи

Перед початком процесу, шкірку апельсинів просушують. Після цього її подрібнюють у порошок та змішують з біополімером з рослинних крохмалів. З отриманого матеріалу формують нитку, якою заправляють 3D-принтер. Далі пристрій по спіралі друкує корпус світильника. Врешті, залишається лише вкрутити лампочку й зафіксувати шнур живлення.



Такий вигляд має корпус світильника / Фото Krill Design



Екологічне рішення від італійських розробників / Фото Krill Design

Кожен світильник – унікальний

Аби виготовити одну таку "цитрусову" лампу, потрібно лише 2 або 3 сицилійських апельсини. Кожен світильник – унікальний, адже немає плодів з абсолютно однаковими кольорами.