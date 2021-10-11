Компанія Gulfstream представила бізнес-джети G400 і G800

Американська Gulfstream Aerospace представила свої останні розробки – літаки бізнес-класу G800 та G400. Серійне виробництво розпочнеться не раніше 2023 року.

Флагман G800 стане найшвидшим літаком з найбільшою дальністю польоту. Літак розробляє дочірня компанія General Dynamics. Своєю чергою, G400 – перший новий літак Gulfstream Aerospace з великим салоном за більше ніж десятиліття.

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Понад шість десятиліть Gulfstream очолює галузь ділової авіації, прагнучи до постійного вдосконалення і послідовно встановлюючи нові стандарти безпеки, продуктивності, інновацій та комфорту,

– говорить президент Gulfstream Марк Бернс.

Про моделі

Характеристики G400

два двигуни Pratt&Whitney PW812GA розвивають потужність 13 496 фунтів кожен;

крейсерська швидкість на далеких дистанціях – 1 041 кілометрів за годину;

дальність польоту – 7 778 кілометрів;

розробники пропонують 3 версії, що вміщають 9, 11 або 12 пасажирів;

панорамні вікна.

Кабіна G400 / Фото Gulfstream Aerospace

Характеристики G800

далекомагістральний літак – може проїхати 14 800 кілометрів;

крейсерська швидкість 1 041 кілометрів за годину;

обладнаний двома двигунами Rolls-Royce Pearl 700;

може працювати в умовах невеликих аеропортів з короткими злітно-посадковими смугами;

чотири зони для відпочинку та зона для екіпажу;

вміщує до 19 пасажирів;

комфортабельний салон з панорамними вікнами.

Кабіна G800 / Gulfstream Aerospace

Обидва літаки мають загальний набір функцій – систему Symmetry Flight Deck і 10 сенсорних дисплеїв. Авіоніка передбачає систему прогнозування характеристик посадки (PLPS) для розширеного попередження про проблеми на злітно-посадковій смузі.

Зростання ринку

У 2020 році ринок бізнес-джетів оцінювали у 24,21 мільярда доларів. Прогнозують, що до 2028 року він досягне 36,94 мільярда доларів. Відтак, Gulfstream прагне покращити свої літаки з технічної точки зору, а також – розширити мережу потенційних клієнтів.

Очікується, що поставки G800 розпочнуться у 2023 році, а G400 – у 2025 році.