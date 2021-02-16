У київському метро запустять модернізований потяг: що змінили, фото

Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації

Корпус вагонів виготовлений зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки,

– відзначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв.

Що відомо

У вагонах встановили нове дверне обладнання, вікна та освітлення з використанням економних світлодіодних світильників. Кабіна машиніста відтепер оснащена новим пультом управління, кондиціонером, дзеркалами заднього виду та лобового скла з електропідігрівом.

Крім того, вперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що зображає схему лінії метрополітену та місцеперебування поїзда в режимі реального часу під час руху лінією.

Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації

Бюджет проєкту

Матеріали й обладнання для капітального ремонту замовили у вітчизняних постачальників через систему електронних закупівель ProZorro. Модернізація поїзда з 5 вагонів вартувала 35 мільйонів гривень.

КП "Київський метрополітен" запускає модернізований потяг: дивіться фото

Модернізований потяг / Фото пресслужби Київської міської адміністрації