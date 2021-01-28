Перше в Україні: цифрове відділення "Приватбанку" відкрили у Києві – що відомо

У Києві розпочало роботу перше цифрове банківське відділення "Приватбанку". Новітній простір розташований на Майдані Незалежності, у Будинку профспілок.

Джерело: пресслужба "Приватбанку"

У цифровому відділі впроваджені інноваційні технології та сучасні рішення. Користувачам пропонують здійснювати банківські операції за допомогою мультитачбарів, діджитал-екранів та кіосків самообслуговування.

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PrivatBank Concept Store – це діджитал-простір, у якому клієнтам надаватимуть фінансові послуги в цифровому форматі. Крім того, це місце покликане стати комфортним хабом для коворкінгу. Користувачам забезпечили комфортні умови для роботи, навчання, спілкування, розвитку та проведення ділових зустрічей. Ба більше, у відділенні є діджиталізована ігрова кімната для дітей.

Обслуговування клієнтів

Вхід новітнього відділення оснащений системою розпізнавання клієнта за допомогою біометрії. Користувачу одразу пропонують виконати одні з найбільш популярних операцій через Приват24, скористатися мультитачбарами або звернутися по допомогу до хостес. У випадку, коли операція вимагає застосування готівки, клієнт може скористатися універсальним банкоматам для поповнення рахунку та зняття коштів.

PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанку"

"Приватбанк" можна сміливо назвати трендсеттером у банківській сфері, і ми раді реалізувати ще один спільний інноваційний проект, який задає новий стандарт цифрового банківського обслуговування в Україні,

– зазначила віцепрезидент по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові Анна Онищенко.

Очікується, що незабаром у Concept Store на регулярній основі відбуватимуться дистанційні тренінги та лайв-воркшопи, на яких високопрофесійні експерти ділитимуться власним досвідом та знаннями у галузі фінансів та інновацій.

PrivatBank Concept Store / Фото "Приватбанк"

Нове відділення працює із дотриманням усіх необхідних санітарних та карантинних норм. У приміщенні розміщені антисептичні засоби обладнання для вимірювання температури та індивідуальні засоби захисту.

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