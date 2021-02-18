У Києві на маршрутах тестують електробус: мета

У Києві на автобусних маршрутах №24 і №55 запустили електробус. Наразі він працює у тестовому режимі.

Електробус білоруського виробництва курсує без пасажирів. Головна мета випробувань – виявити, наскільки ефективно працює електробус взимку в умовах низької температури повітря.

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За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Густєлєва, столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту, адже це є одним із пріоритетів міської влади. Головним критерієм при закупівлі є співвідношення "ціна – якість – комфорт".

Проте є чинники, які ігнорувати на сьогодні вже не можливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробусу на маршруті загального користування для нас є важливим кроком,

– зазначив заступник голови КМДА.

Сьогодні йдеться лише про тестування, а не про закупівлю. Зауважують, що усі закупівлі в місті відбуваються тільки за результатами відкритих конкурсних торгів.

Електробус тестують у Києві / Фото пресслужби Київської міської державної адміністрації

В чому полягають труднощі

У КМДА підкреслюють, що, безперечно, електробуси є економічними та екологічними. Однак ціновий аспект – не менш важливе питання. Так, вартість цього електробусу становить близько 15 мільйонів гривень, що більше як у два рази дорожче, ніж дизельний автобус із двигуном Євро-5.

"Крім того, повноцінне впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту столиці нерозривно пов'язано зі створенням дороговартісної інфраструктури, яку треба будувати "з нуля". Це значне навантаження на міський бюджет", – наголосив Олександр Густєлєв.

Заступник КМДА підсумував, що Київ – місто, яке рухається "в ногу з часом", тож впродовж 2021-2023 років у столиці поступово впроваджуватимуть електробуси на маршрути КП "Київпастранс".