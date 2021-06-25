Повного заряду батареї такого автомобіля вистачаме на 8-годинний робочий день. Вантажопідйомність самоскида досягає 120 тонн.
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Чим особлива батарея
Виробником батареї для Xiangtan Electric Manufacturing Group є ще одна китайська компанія – CATL. Мовиться про літій-залізо-фосфатний акумулятор. Вбудована система терморегулювання дасть можливість експлуатувати техніку у будь-яких погодних умовах у діапазоні температур від -30 до +60 градусів.
Транспорт працює повністю на акумуляторому живленні / Фото CATL
Батарея має захист від потрапляння пилу та вологи. Спеціальна електроніка відстежує рівень заряду, аби уникнути випадків, коли техніка розряджається невчасно.
Переваги такого транспорту
- Акумуляторне живлення таких кар'єрних самоскидів дозволить знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу – мовиться про 1 500 тонн щороку.
- Крім цього, зменшаться й енергетичні витрати на роботу важкої техніки. За словами виробника транспорту – аж до 50%.
- Водночас обслуговування та ремонт електричних агрегатів буде простішим та значно дешевшим – щонайменше у 5 разів.