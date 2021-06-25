Повного заряду батареї такого автомобіля вистачаме на 8-годинний робочий день. Вантажопідйомність самоскида досягає 120 тонн.

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Чим особлива батарея

Виробником батареї для Xiangtan Electric Manufacturing Group є ще одна китайська компанія – CATL. Мовиться про літій-залізо-фосфатний акумулятор. Вбудована система терморегулювання дасть можливість експлуатувати техніку у будь-яких погодних умовах у діапазоні температур від -30 до +60 градусів.



Транспорт працює повністю на акумуляторому живленні / Фото CATL

Батарея має захист від потрапляння пилу та вологи. Спеціальна електроніка відстежує рівень заряду, аби уникнути випадків, коли техніка розряджається невчасно.

Зверніть увагу! Китайське видобувне підприємство планує взяти новий кар'єрний самоскид на батарейках вже у липні 2021 року.

Переваги такого транспорту