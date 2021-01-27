У Китаї запустили гігантську станцію для морських досліджень: потужне відео

У Китаї ввели в експлуатацію величезний буй з 15-метровою платформою. Він призначений для проведення спостережень та досліджень. Головна мета – захист навколишнього середовища.

Джерело: CGTN

Зазначають, що наразі новітня платформа, яка розташована в Східно-Китайському морі, – це наймасштабніша та сучасна станція для проведення досліджень в напрямку захисту довкілля.

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Чим особлива платформа

Технічне обладнання станції дає змогу працювати за будь-яких погодних умов. Так, усе необхідне устаткування можна оперативно повертати на станцію (за несприятливих умов) та наново запускати (після покращення метеорологічної ситуації) для відновлення процесу спостереження та подальшого дослідження.

Додамо, станція оснащена сонячними батареями.

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