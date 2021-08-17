У Китаї випустили перший стандартизований безпілотний поїзд метро

Китайська компанія CRRC Sifang представила унікальний потяг – перший стандартизований безпілотний поїзд метро. Ключова особливість – можливість конфігурації відповідно до вимог замовника.

Поїзд розроблений та стандартизований у співпраці з Китайською асоціацією метрополітенів, компаніями-операторами та дослідницькими структурами. Фахівці зауважують, що використання стандартних компонентів – це можливість скорочення витрат на експлуатацію та технічне обслуговування.

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Деталі

Новітній потяг оснащений системою автоведення з рівнем автоматизації GoA4. Він зможе розвивати до 120 кілометрів на годину. Пілот проєкту запустять у провінції Хенань – потяг працюватиме на лінії Аеропорт Чженчжоу – Сюйчан.

Як зазначалося вище, безпілотний потяг можна конфігурувати, обираючи:

ступінь автоматизації управління;

систему харчування;

форму кузова;

складові транспортного засобу.

Про компанію

Наразі компанія працює над розробкою ще трьох технологічних платформ для вагонів метро.CRRC Sifang – компанія, яка входить до складу китайської корпорації CRRC Corporation Limited – провідного виробника залізничного транспорту. CRRC Sifang займається розробкою і виробництвом електровозів, пасажирських вагонів та міського транспорту. Крім того, компанія забезпечує технічне обслуговування.