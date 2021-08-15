Відзначимо, раніше компанія Укрзалізниця та швейцарська Stadler домовилися про локалізацію в Україні виробництва рухомого складу. Потяги, які підприємство передасть Україні для випробувань, можуть залучити до проєкту City Exspress. Головна мета – розвантажити під'їзди до столиці.

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Електропотяг швейцарської компанії Stadler / Фото Укразалізниці

Що відомо про потяг

складається з 5 вагонів;

максимальна швидкість – 160 кілометрів за годину;

має 262 місця для сидіння 1 і 2 класу;

передбачені місця для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Довідка: Компанія Stadler Rail – це швейцарський виробник залізничного рухомого складу. Основна спеціалізація – регіональні потяги, вагони метро й трамваї. Штаб-квартира розташована в Буснангу, Швейцарія. У власності фірми понад 20 заводів, а штат працівників сягає 12 000 осіб.