У Китаї представили 2-поверховий дім на колесах з балконом та ліфтом: фото, відео

Китайська компанія SAIC Maxus представила свою нову розробку – автомобіль Life Home V90 Villa Edition. Це найсучасніший будинок на колесах класу С.

Life Home V90 Villa Edition – це 2-поверховий автомобіль. Аби придбати його, доведеться витратити понад 413 тисяч доларів.

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Варто зауважити, що будинок на колесах оснащений висувними секціями, які можуть збільшити його внутрішній простір до 20 квадратних метрів.

Над дахом кабіни водія встановлений балкон, там можна засмагати. А для пересування між нижнім та верхнім рівнями навіть облаштований ліфт.

Перший поверх:

там розмістили кухню з усім необхідним – раковиною, плитою та холодильником;

крім цього, облаштували місце для сну – комфортні дивани;

на цьому рівні розмістили душову кабіну;

також там є великий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Який вигляд має китайський дім на колесах: дивіться відео з 1:10

Другий поверх:

там встановили прозорий дах;

цей рівень власник будинку на колесах може облаштувати на свій смак;

наприклад, на рендерах проєкту розробники показали чайну кімнату.

Як може бути облаштований Life Home V90 Villa Edition: рендери SAIC Maxus