Через будівництво нового ТРЦ у китайському Шанхаї довелося "переставити" на інше місце стару будівлю. Колишню школу, вагою 7 600 тонн, посунули на 62 метри.

Будівлю звели ще у 1935 році. Її перенесення тривало 18 днів, про це повідомляє CNN.

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Місцева адміністрація вирішила вдатися до такого кроку, аби звільнити місце під будівництво торгового центру та офісних будівель. Зведення нового комплексу мають намір завершити до 2023 року.

За словами головного технічного керівника проєкту, Вудзі Лан, інженерам довелося прикріпили майже 200 мобільних металевих опор під 5-поверховою будівлею. Вони розділені на дві групи, які по черзі підіймаються вгору та вниз, імітуючи крок людини.

У Китаї будівлю "переносять" з місця на місце: дивіться відео Evolution Shift

Прикріплені датчики допомагали контролювати рух будівлі вперед, пояснив Лан. Його компанія Shanghai Evolution Shift розробила нову технологію ще у 2018 році. "Це все одно, що давати будівлі милиці, аби вона могла встати, а потім ходити", – зауважив він.

"Переїзд" старих будівель – не новинка для Шанхаю

У 2003 році там на 66 метрів перемістили концертний зал, аби звільнити місце для піднятого шосе.

Через 10 лет на 38 метров "перенесли" 6-этажный состав - в рамках местной реконструкции.

У 2018 році місто "переселило" 90-річну будівлю в районі Хонкоу. Цей проєкт переїзду тоді вважали найскладнішим у Шанхаї.

Особливість нового методу

Є кілька способів переміщення будівлі: вона може ковзати вниз по рейках або ж її можуть тягнути транспортними засобами. Але при перенесенні будівлі школи виявили проблему: вона має Т-подібну форму, а раніше переміщені споруди були квадратними або прямокутними.

Неправильна форма означала, що традиційні методи могли не спрацювати. Будівлю також потрібно було повернути і рухатись по вигнутому маршруту, а не просто по прямій.

За свої 23 роки роботи в цій галузі я не бачив жодної іншої компанії, яка могла б рухати конструкції по кривій,

– наголосив Вудзі Лан.

Він не назвав журналістам вартість проєкту. Проте зауважив, що загалом це дешевше, аніж зносити будівлю та потім відновлювати її у новому місці.