Протягом першого кварталу 2021 року Alphabet Inc., материнська компанія Google, заощадила 268 мільйонів доларів у порівнянні з тим же періодом у 2020.

Цікаво Про що питають у Google та Microsoft: логічні загадки на співбесідах

Адже вдалося скоротити витрати, які спрямовували на рекламні кампанії, поїздки та розваги. За попередніми розрахунками, за рік ця сума сягне понад 1 мільярда доларів.

Раніше Alphabet повідомляла у своєму річному звіті, що її витрати на просування, а також адміністративні витрати скоротилися у 2020 році на 1,4 мільярда доларів.

Довідка. До цього призвело те, що компанія призупинила або перенесла заплановані кампанії, а також перевела багато процесів у цифровий формат.

Коли працівники Google повернуться в офіси

Попередньо, зробити це планують вже наприкінці 2021 року. Як повідомила інвесторам фінансовий директор Рут Порат, компанія планує "гібридну" модель з гнучким форматом.

Раніше Google почала проводити зустрічі зі своїми співробітниками на відкритому повітрі. Це – один з кроків перед тим, як поступово повернутися в офісні будівлі.

Цікаво! Згідно з опитуванням, як Google провела восени 2020 року, 62% співробітників компанії хочуть повернутися в офіси. Проте вони не готові приїжджати туди щодня.