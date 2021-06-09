Канадці розробляють електрокар, який зможе майнити біткойни та Ethereum

Канадський виробник електромобілів Daymak оголосив про розробку авто, яке зможе майнити криптовалюту, поки стоїть на парковці. Наразі мовиться про біткойни, Ethereum та Dogecoin.

Інноваційний канадський електрокар отримає назву Spiritus. Йому планують випустити на ринок вже у 2023 році.

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Як пояснили розробники, він буде оснащений "провідним графічним процесором у галузі, зважаючи на співвідношення ціни та прибуток від майнінгу".

Daymak Spiritus – перше авто в історії з обладнанням для майнінгу та технологією криптовалют, запрограмованої у призначеному для користувача інтерфейсі,

– наголосили у компанії.

Й додали, що разом з електромобілем Spiritus покупець отримає обладнання для майнінгу Daymak Nebula, криптогаманець Nebula та можливості сонячної зарядки.

У Daymak підкреслили, що Spiritus не знецінюватиметься, поки стоятиме у гаражі. Адже впродовж цього часу приноситиме своєму власнику прибуток.