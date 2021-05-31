Над дослідженням працювали фахівці Манчестерського університету та компанія Nationwide Engineering. Залежно від розміру майбутніх проєктів економію для клієнтів оцінюють у 10 – 20%.

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Розробники вже реалізовують перший проєкт – вперше у світі вони залили підлогу з графену при будівництві спортивного залу в британському місті Еймсбер.

Ми дуже раді розробити й використати цей революційний бетон з графеном у реальному проєкті,

– сказав Алекс Макдермотт, директор Nationwide Engineering.

"Разом з нашими партнерами з Центру інновацій у Манчестерському університеті й інженерами-конструкторами HBPW Consulting ми стрімко розвиваємо наші знання", – додав він.



Британці вже залили підлогу з графену / Фото Манчестерського університету

Як сподіваються у Nationwide Engineering, новий матеріал повинен надати підлозі підвищену міцність, довговічність та стійкість до корозій.

Графен – це одним із найлегших та найміцніших матеріалів. Він на 30% міцніший ніж бетон, водночас має менший вуглецевий слід.

Хоча його виробництво дорожче, світові викиди вуглецю вдасться скоротити приблизно на 2%, якщо на таку технологію буде попит.

Чому це важливо

Варто зауважити, що виробництво цементу для бетону в будівельній галузі – одна з основних причин глобальних викидів вуглекислого газу.

Для порівняння: якби бетон був країною, він був би третім за величиною джерелом викидів у світі після Китаю та США. Мовиться про виробництво близько 8% світових викидів.

У Манчестерському університеті наголосили, що спортзал фактично стане "живою лабораторією". Адже вчені аналізуватимуть, як змінюється матеріал під час посиленої експлуатації.