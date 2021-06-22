Turbine Wind Charge може забезпечити портативну електроніку електроенергією буде-де, якщо там є вітер. Важить він всього лиш 1,3 кілограма.
Читайте також Китайці звели 10-поверховий будинок за 28 годин: приголомшливе відео
У складеному вигляді довжина пристрою – 35 сантиметрів, діаметр – 10 сантиметрів. Потрібно лише 2 хвилини, аби розкласти 3 лопаті, які утворюють 60-сантиметровий ротор. Далі потрібно за допомогою розтяжок зафіксувати опору.
Розробники підкреслили, що вітрогенератор оснащений технологією, яка робить його потужнішим за інші джерела живлення, які працює завдяки відновлюваній енергії.
За годину він може повністю зарядити 3 смартфони. При цьому, до нього можна одночасно підключати до 4 гаджетів,
– додали у Shine.
Максимальна потужність Turbine Wind Charge – 40 Вт, він може працювати при швидкості вітру від 3,6 до 12,5 метрів на секунду. Електроенергія накопичується у вбудованій батареї, від якої заряджати ґаджети можна через стандартний USB-роз'єм.
У Канаді представили інноваційний пристрій: дивіться відео
Скільки коштує та як придбати
Охочі придбати мобільний генератор вже можуть оформляти попереднє замовлення на Kickstarter, продажі стартували там з 8 червня. Для перших клієнтів діятиме знижка 40%. У такому разі Turbine Wind Charge можна буде придбати лише за 240 доларів – якщо стартує серійне виробництво. На ринку пристрій може з'явитися вже у вересні 2021 року.