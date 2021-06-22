Turbine Wind Charge може забезпечити портативну електроніку електроенергією буде-де, якщо там є вітер. Важить він всього лиш 1,3 кілограма.

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У складеному вигляді довжина пристрою – 35 сантиметрів, діаметр – 10 сантиметрів. Потрібно лише 2 хвилини, аби розкласти 3 лопаті, які утворюють 60-сантиметровий ротор. Далі потрібно за допомогою розтяжок зафіксувати опору.

Зверніть увагу! Всі компоненти пристрою Turbine Wind Charge на час транспортування поміщаються в його корпусі.

Розробники підкреслили, що вітрогенератор оснащений технологією, яка робить його потужнішим за інші джерела живлення, які працює завдяки відновлюваній енергії.

За годину він може повністю зарядити 3 смартфони. При цьому, до нього можна одночасно підключати до 4 гаджетів,

– додали у Shine.

Максимальна потужність Turbine Wind Charge – 40 Вт, він може працювати при швидкості вітру від 3,6 до 12,5 метрів на секунду. Електроенергія накопичується у вбудованій батареї, від якої заряджати ґаджети можна через стандартний USB-роз'єм.

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Скільки коштує та як придбати

Охочі придбати мобільний генератор вже можуть оформляти попереднє замовлення на Kickstarter, продажі стартували там з 8 червня. Для перших клієнтів діятиме знижка 40%. У такому разі Turbine Wind Charge можна буде придбати лише за 240 доларів – якщо стартує серійне виробництво. На ринку пристрій може з'явитися вже у вересні 2021 року.