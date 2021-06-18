Все це стало можливим завдяки системі збірних конструкцій Living Building. Її використовують, зокрема, для будівництва готелів, лікарень та житлових будівель.

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Living Building – що це таке

Фактично вона передбачає "збір" будинку із окремих блоків. Переваги цієї системи – компактність і мобільність. Адже розміри кожного модуля у складеному вигляді – такі ж, як у транспортного контейнера.

Living Building розробили так, аби блоки було легко транспортувати та встановлювати. Її компоненти їх скріплюють вже на місці. Будівельні модулі складається з конструкції з нержавіючої сталі. Електропроводку та вентиляцію змонтовують на заводі.

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Що кажуть розробники

У Broad Group запевнили, що такі модулі у 10 разів легші та аж у 100 разів міцніші, аніж альтернативи, до яких звикли люди. Ще однією із переваг там називають вартість. Мовляв, вона буде нижчою, ніж у "будівлі з вуглецевої сталі", водночас споживання енергії буде низьки.



Результат робот за понад 22 години / Скриншот з відео Broad Group

Розробники наголосили, що збірні конструкції, які використовували при будівництві, є не просто міцними, але й сейсмостійкими. До того ж, при потребі їх можна буде розібрати, перемістити у інше місце та зібрати наново.

Довідка. Аби зібрати багатоповерхівку за такий рекордний відрізок часу, китайська компанія залучила групу фахівців та 3 будівельні крани.