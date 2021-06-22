Turbine Wind Charge может обеспечить портативную электронику электроэнергией везде, если там есть ветер. Весит он всего лишь 1,3 килограмма.
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В сложенном виде длина устройства – 35 сантиметров, диаметр – 10 сантиметров. Нужно только 2 минуты, чтобы разложить 3 лопасти, которые образуют 60-сантиметровый ротор. Далее нужно с помощью растяжек зафиксировать опору.
Разработчики подчеркнули, что ветрогенератор оснащен технологией, которая делает его мощнее чем другие источники питания, которые работает благодаря возобновляемой энергии.
Через час он может полностью зарядить 3 смартфоны. При этом, к нему можно одновременно подключать до 4 гаджетов,
– добавили в Shine.
Максимальная мощность Turbine Wind Charge – 40 Вт, он может работать при скорости ветра от 3,6 до 12,5 метров в секунду. Электроэнергия накапливается во встроенной батареи, от которой заряжать гаджеты можно через стандартный USB-разъем.
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Сколько стоит и как приобрести
Желающие приобрести мобильный генератор уже могут оформлять предварительный заказ на Kickstarter, продажи стартовали там с 8 июня. Для первых клиентов будет действовать скидка 40%. В таком случае Turbine Wind Charge можно будет приобрести всего за 240 долларов – если стартует серийное производство. На рынке устройство может появиться уже в сентябре 2021 года.