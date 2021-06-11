Канада хоче інвестувати майже 1 мільярд доларів у відновлювані джерела енергії

Канадський уряд має намір інвестувати 964 мільйонів канадських доларів у відновлювані джерела енергії та проєкти модернізації електромереж. Це – 795 мільйонів доларів США.
Це передбачено програмою "Розумні відновлювані джерела енергії та шляхи електрифікації". Вона розрахована на 4 роки.
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Уряд прагне зменшити шкідливі викиди, інвестуючи у чисті енергетичні технології. Мовиться про такі альтернативні джерела енергії:
- вітрові;
- сонячні;
- накопичувальні;
- гідроенергетичні;
- геотермальні;
- приливні.
Натомість модернізація мереж передбачає, зокрема, запуск віртуальних електростанцій та оновлення програмного забезпечення для надання послуг.
Попередні заяви влади Канади
До 2030 року Канада планує скоротити викиди парникових газів на 36%, якщо порівнювати з показниками, зафіксованими у 2015 році.Важливо! Зупинятися на цьому там, звісно, не планують. Натомість вже до 2050 року розраховують досягнути нульового рівня викидів.
На кліматичному саміті у квітні Трюдо заявив, що Канада прагне виробляти 100% електроенергії із джерел, які не забруднюють атмосферу.