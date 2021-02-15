Jaguar та Land Rover випускатимуть лише електромобілі: представили стратегію

Британський альянс Jaguar Land Rover заявив, що до 2030 року 100% продажів Jaguar і 60% Land Rover будуть забезпечувати електричні автомобілі.

JLR оприлюднив нову глобальну стратегію розвитку Reimagine ("Переосмислення"). Інвестиції в розробку і виробництво електромобілів становитимуть 3,5 мільярда доларів на рік. Головна мета – стати вуглецево-нейтральною компанією до 2039 року.

До теми 80% авто, які випускає Porsche, будуть електричними: коли це станеться

Jaguar Land Rover Automotive PLC Холдингова компанія британської багатонаціональної автомобільної компанії Jaguar Land Rover Limited та дочірньої компанії індійської автомобільної компанії Tata Motors Limited. Основним видом діяльності є проєктування, розробка, виготовлення та продаж автомобілів брендів Jaguar та Land Rover.

Електромобілі Jaguar Land Rover

Сьогодні автовиробник Jaguar пропонує лише один електромобіль – кросовер I-Pace. Так, усі нові моделі компанії будуть повністю електричними до 2025 року. Своєю чергою у Land Rover запевняють, що впродовж наступних п'яти років буде представлено шість електричних моделей автівок. Вже до 2030 року 60% випущених авто будуть повністю електричними.

Зауважимо, Land Rover також готується до випуску автомобілів, які працюють на водневих паливних елементах. Дорожні випробування прототипів розпочнуть протягом поточного року.