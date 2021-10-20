Ізраїльська компанія Air розробляє електричний літак для персонального використання

Ізраїльський стартап Air представив прототип свого двомісного електричного літака eVTOL. Компанія заявляє, що це легка в експлуатації машина, якою зможе керувати кожен.

Минулого року компанія провела безпілотні випробування своєї розробки. Продажі літака з вертикальним злетом та посадкою розпочнуться у 2024 році.

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Характеристики літака

має 8 гвинтів вертикального підйому;

шасі збирається;

скляна панель попереду, що забезпечує гарний огляд;

крила складаються, відтак летюча машина поміщається у гаражі;

запас ходу – 177 кілометрів на одному заряді;

автономність – близько 1 години;

крейсерська швидкість – до 250 кілометрів на годину.

Персональний літак з вертикальним злетом та посадкою Air One / Фото Air EV

Крім того, компанія розробляє власну систему управління "політ за планом", що зробить політ максимально легким і доступним. Очікується, що літак буде оснащений системою моніторингу зі штучним інтелектом, аби гарантувати абсолютну безпеку.

Наразі компанія працює з Федеральним управлінням громадянської авіації США (FAA) над сертифікацією. Поки не зрозуміло, яка ліцензія пілота знадобиться, щоб експлуатувати літак. Ціна транспортного засобу стане відома лише наступного року, однак попередні замовлення вже відкриті.