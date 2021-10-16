Компанія розробила HondaJet ще у 1997 році, а до 2020 року клієнтам було поставлено 150 літаків. Впродовж багатьох років Honda покращувала технології та представляла нові моделі, зокрема – HondaJet Elite, а згодом Elite S.

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Про літак

Новітня конфігурація приблизно на 10 футів довша, має більший розмах крил, удвічі більше місця для багажу та має значно більшу дальність польоту.

Всередині можуть розміститися до 10 пасажирів, а також один екіпаж. Завдяки надсучасним системам літаком керуватиме лише один пілот. Кабіна має три різні конфігурації.

Концепт HondaJet 2600 забезпечує ефективний трансконтинентальний політ, пропонує новий рівень комфорту і місткості салону і значно знижує викиди CO2,

– відзначив президент і головний виконавчий директор Honda Aircraft Company Мічімаса Фуджіно.

Характеристики HondaJet 2600:

композитний фюзеляж;

конфігурацію опори двигуна Over-The-Wing (OTWEM);

технологія Natural Laminar Flow (NLF) на крилах і носовій частині фюзеляжу;

високотехнологічний інтерфейс;

системи електрифікації та автоматизації;

крейсерська швидкість – 833 кілометри на годину;

дальність польоту – 4 861 кілометрів;

на 40 відсотків економічніший, ніж реактивний літак середнього розміру,

виробляє на 20 відсотків менше викидів, ніж типовий легкий реактивний літак.