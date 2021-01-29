В Італії занедбані трамвайні колії перетворили на парк: яскраві фото

В італійському містечку Турин на занедбаних трамвайних коліях створили самобутню паркову зону. Проєкт розробила урбаністична ініціатива Torino Stratosferica наприкінці 2020 року.

Джерело: Bloomberg CityLab

Новітній парк завдовжки 700 метрів отримав назву Преколліна – на честь району, в якому він розташований. Відзначається, що облаштування паркової зони обійшлося у 18 000 євро.

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Парк Прекколіна у Туріні / Фото Torino Stratosferica

Як виникла ідея

Трамвайна лінія, яку побудували в 1980-х роках, припинила свою роботу через помилки в плануванні. Однак, коли місто оновило рухомий склад трамваїв, стало зрозуміло, що нові вагони занадто довгі для старих платформ. Колії стали непридатними для експлуатації через брак місця на кінцевому розвороті.

Трамвайна зупинка у районі Прекколіна, Турін / Фото Torino Stratosferica

Безперечно, пандемія коронавірусу не лише забрала у мільйонів людей робочі місця та соціальну коммунікацію, а й відкрила широкі можливості для нових рішень. Так, Torino Stratosferica вирішила створити тимчасовий парк, аби мешканці району мали більше простору, де можна приємно провести час та подихати свіжим повітрям в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19.

Дизайнерам значно посприяла матінка-природа: занедбані колії природним шляхом заросли деревами та дикою травою. Залишилося додати незначні деталі, наприклад, ящики з квітами та лавки, створені з непотрібних палет.

Парк Прекколіна у Туріні / Фото Torino Stratosferica

Простір одразу припав до душі місцевим жителям: вони активно планують в парку різноманітні події, а школи мають намір проводили тут уроки. Наразі парк вирішили залишити щонайменше до вересня 2021 року. Ймовірно, паркова зона перетвориться на постійний публічний простір.