В Італії представили проєкт вертипорту для аеротаксі EHang: незвичайна конструкція

Архітектурне бюро Giancarlo Zema Design Group (GZDG), що базується в Італії, представило проєкт екологічного вертипорту. Замовником є китайська компанія EHang – лідер на ринку повітряного безпілотного транспорту.

Новітній вертипорт призначений для аеротранспорту майбутнього eVTOL (електричний злет та посадка). Проєкт мають намір реалізувати безпосередньо в Італії, в країнах Європейського Союзу та у Південно-Східній Азії.

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Яким буде вертипорт

За словами архітекторів, зовні проєкт вертипорту майбутнього дещо схожий на африканське дерево під назвою баобаб. На даху розташовуватиметься посадковий майданчик для повітряних таксі. Крім того, вертипорт обладнають електричними панелями, потужність яких становитиме до 300 кіловатів, та системою для підзарядки акумуляторів. Розробники подбали й про комфорт пасажирів, тож всередині вертипорту передбачено:

ресторан;

оглядові майданчики;

зал очікування;

кафе.

Цього року компанія EHang розпочала тестування своїх електричних гелікоптерів у Гонкозі, а раніше – в Австрії та під час туристичних маршрутів над материковим Китаєм. Головний конкурент компанії – німецький Volocopter, однак, він зможе запропонувати подібну послугу лише за декілька років.

Незабаром стартап EHang розпочне комерційне виробництво двомісних аеротаксі EH216 та розробку належної інфраструктури з обслуговування транспорту та пасажирів. Ймовірно, "зелений" вертипорт чітко демонструє наміри компанії – розвиватися у напрямку сталого розвитку та збереження природних ресурсів.