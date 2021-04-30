В Іспанії представили робота, який може приготувати паелью

В Іспанії створили роборуку, яка вміє готувати паелью без втручання людини. Багатофункціональну новинку презентували на виставці в Малазі. Як працює та що вміє – читайте у матеріалі.

Новинка одразу викликала неабиякий ажіотаж. Безперечно, кухарі, для яких паелья – окремий вид мистецтва, можуть бути вкрай незадоволені. Однак розробник наполягає, що це просто черговий інструмент для економії праці. Рішенням вже зацікавилися представники ресторанної та готельної індустрії.

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Робота для приготування паельї розробили компанії Mimcook та br5 (Be a Robot 5). Автори підкреслюють, що їх продукт покликаний полегшити життя людей, мінімізувати труднощі та дозволити їм зосередитись на творчості.

Як це працює

Покладіть продукти: софріто, рис, бульйон та морепродукти; Встановіть програму; Решта – справа робототехніки, підключеної до комп'ютерної печі.

Все, що потрібно машині, – це хороший рецепт та інгредієнти. Робот подбає про те, щоб рис не пригорів, і була використана потрібна кількість продуктів. Крім того, він нікуди не дінеться, якщо хтось візьме вихідний або піде працювати в інший ресторан. Засновник компанії br5 Енріке Лілло був вражений тим, наскільки смачною вийшла готова страва – аж до хрусткої скоринки.

Ба більше, робот під'єднується до печі Mimcook, фритюрниці, електрогриля або духовки. Відтак, він може приготувати не лише паелью, а й картоплю фрі, бургери, піцу та круасани.

Щоб не ображати жителів Валенсії, для яких паелья – національна страва, Лілло підкреслив, що робот спеціалізується на приготуванні "рисових страв". Однак це доволі дивно, адже паелья – це сковорідка, а не готова страва.

Зрештою, це помічник. Я вважаю, що він дещо схожий на соковижимальну машину, куди ви кладете, до прикладу, апельсини, а отримуєте сік. Це теж робот – люди просто цього не усвідомлюють – як і кавовий автомат. Ніхто на них не дивиться і каже: "Ааа! Це крадіжка робочих місць у людей!" Ні. Це підвищує людські можливості,

– відзначає Лілло.

Робот, який вміє готувати паелью: дивіться відео