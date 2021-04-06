Ілон Маск за добу розбагатів на 6 мільярдів доларів

Американський підприємець Ілон Маск розбагатів на 6 мільярдів доларів лише за 24 години. Наразі його статки оцінюють у 169,8 мільярда доларів.

Зазначається, що глава Tesla став багатшим через зростання акцій компанії.

Варте уваги Ілон Маск розбагатів на 25 мільярдів доларів всього лиш за день

Акції Tesla / Графік TradingView

акції Tesla коштували 695,11 долара за одиницю;

за одиницю; 5 квітня вони зросли на 5 відсотків ;

; на піку вони досягли 714 доларів.

Аналітики пов'язують злет акцій компанії з оприлюдненням фінансової звітності Tesla за перший квартал 2021 року. Згідно з офіційними даними, за січень-березень компанія продала у два рази більше автівок –ніж за той самий проміжок у 2020 році. Цей показник перевершив очікування експертів, які прогнозували продажі в розмірі

Раніше ми розповідали, що засновник та гендиректор SpaceX Ілон Маск очолив список найкращих бізнесменів 2020 року за версією видання Fortune. Зазначається, що бізнесмена визнали найкращим завдяки включенню Tesla в біржовий індекс S&P 500. Так, Маск став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Білла Гейтса.