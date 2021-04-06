Ілон Маск за добу розбагатів на 6 мільярдів доларів

Джерело:Forbes Real Time
Американський підприємець Ілон Маск розбагатів на 6 мільярдів доларів лише за 24 години. Наразі його статки оцінюють у 169,8 мільярда доларів.
Зазначається, що глава Tesla став багатшим через зростання акцій компанії.
Варте уваги Ілон Маск розбагатів на 25 мільярдів доларів всього лиш за день
Акції Tesla / Графік TradingView
Раніше ми розповідали, що засновник та гендиректор SpaceX Ілон Маск очолив список найкращих бізнесменів 2020 року за версією видання Fortune. Зазначається, що бізнесмена визнали найкращим завдяки включенню Tesla в біржовий індекс S&P 500. Так, Маск став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Білла Гейтса.