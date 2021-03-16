Ілон Маск записав пісню та продає її у вигляді NFT-токена: пропонують шалені гроші

Гендиректор Tesla та Space X Ілон Маск не перестає дивувати шанувальників. Цього разу він підготував для підписників музичний подарунок – записав трек у стилі техно та виставив його на продаж.

Цікаво, що у пісні йдеться про технологію NFT, і продається вона у вигляді NFT-токена.

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Авторська композиція, тривалість якої становить 2 хвилини 20 секунд, сколихнула мережу. За неї вже пропонують 625 ETH (Ethereums), що дорівнює більше ніж 1 000 000 доларів.

Зауважимо, пропозицію висунув той самий користувач, який запропонував 2,5 мільйона доларів за перший твіт Джека Дорсі (глава Twitter).

NFT (Non-fungible token, невзаємозамінний токен) – це головний тренд 2021 року на ринку криптовалюти та блокчейну. Новітня технологія заснована на смартконтрактах блокчейну Ethereum та закріпляє за особою право власності на певний цифровий товар. Невзаємозамінний токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити будь-яким іншим.