Електрична ера Hyundai: нове авто заряджається до 90% за 18 хвилин – фото

Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai показала свій електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Цю подію називають початком нової "електричної ери" для компанії.

Зауважимо, що при покупці клієнт може обрати колір авто, зокрема пропонують – золотистий, сірий матовий, зелений, оливковий та синій.

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Характеристики Hyundai Ioniq 5

батарея, потужність у 58 кВт, дає змогу розганятися до 96 кілометрів на годину за 6,1 секунди;

батарея, потужністю у 72,6 кВт дозволить розігнатися до 96 кілометрів на годину за 5,2 секунди;

максимальна швидкість, якої може досягати Hyundai Ioniq 5, сягає 298 кілометрів на годину;

новий електромобіль Hyundai без підзарядки здатний проїхати 470 кілометрів;

аби авто зарядилося з 10% до 90%, необхідно всього лише 18 хвилин.

Який вигляд має новий електрокар / Фото Hyundai

Інші подробиці

Зауважимо, що компанія планує запустити продажі нового авто впродовж першої половини 2021 року – проте в обраних регіонах. У скільки обійдеться такий кросовер – наразі невідомо.

Компанія також оголосила й про свої подальші плани. У 2022 році Hyundai має намір випустити електричний седан Ioniq 6, а у 2024 році – електричний позашляховик Ioniq 7.