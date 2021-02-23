Електрична ера Hyundai: нове авто заряджається до 90% за 18 хвилин – фото

Джерело:CarBuzz
Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai показала свій електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Цю подію називають початком нової "електричної ери" для компанії.
Зауважимо, що при покупці клієнт може обрати колір авто, зокрема пропонують – золотистий, сірий матовий, зелений, оливковий та синій.
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Який вигляд має новий електрокар / Фото Hyundai
Зауважимо, що компанія планує запустити продажі нового авто впродовж першої половини 2021 року – проте в обраних регіонах. У скільки обійдеться такий кросовер – наразі невідомо.
Компанія також оголосила й про свої подальші плани. У 2022 році Hyundai має намір випустити електричний седан Ioniq 6, а у 2024 році – електричний позашляховик Ioniq 7.