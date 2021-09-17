Hyundai планує запустити літаючі таксі в 65 містах

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Co. спільно з британською компанією в галузі інфраструктури Urban-Air Port запустить мережу повітряних таксі. Очікується, що вони з'являться у 65 містах.

Бази аеротаксі планують створити у Великобританії, США, Франції, Німеччини, Скандинавії, Австралії, Південної Кореї та Південно-Східної Азії. Перший об'єкт в Ковентрі (Англія) повинен з'явитися на початку 2022 року. Згодом мережа охопить і центральну частину Англії та Лос-Анджелес. Лондонський хаб буде розташований десь в торговому районі Вест-Енду або фінансовому центрі Сіті.

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Що відомо

На базі Air-One у Ковентрі курсуватимуть дрони Malloy Aeronautics та SkyFarer. Мета випробувань – продемонструвати життєздатність перевезення вантажів, таких як охолоджені медичні товари. Тим часом Safeguard Vertiports розробить програму сертифікації, яка відповідає стандартам Великобританії.

Про компанію

Компанія Urban-Air Port спеціалізується на побудові мереж для управління літаючими таксі й вантажними дронами. У найближчі 5 років вона планує створити мережу з понад 200 об'єктів електромобільності по всьому світу. Модульні хаби підходитимуть не лише для густонаселених міських районів, а й більш віддалених місць, де зарядка буде здійснюватися з використанням водневих паливних елементів.

Сектор стрімко зростає, і ми знаємо, що майбутнє з електричними літальними апаратами та дронами в містах скоро стане реальністю. Однак цього не станеться, якщо у нас не буде інфраструктури на землі й у повітрі,

– відзначили в Urban-Air Port.

Загалом на фізичну інфраструктуру цього року було витрачено 150 мільйонів доларів. Для порівняння, стартапи Joby Aviation і Lilium GmbH вклали у розвиток апаратів eVTOL (вертикальний зліт та посадка) близько 5 мільярдів доларів.