Базы аэротакси планируют создать в Великобритании, США, Франции, Германии, Скандинавии, Австралии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии. Первый объект в Ковентри (Англия) должен появиться в начале 2022 года. Впоследствии сеть охватит и центральную часть Англии и Лос-Анджелес. Лондонский хаб будет расположен где-то в торговом районе Вест-Энда или финансовом центре Сити.

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Что известно

На базе Air-One в Ковентри будут курсировать дроны Malloy Aeronautics и SkyFarer. Цель испытаний – продемонстрировать жизнеспособность перевозки грузов, таких как охлажденные медицинские товары. Между тем Safeguard Vertiports разработает программу сертификации, которая отвечает стандартам Великобритании.

О компании

Компания Urban-Air Port специализируется на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами. В ближайшие 5 лет она планирует создать сеть из более 200 объектов электромобильности по всему миру. Модульные хабы будут подходить не только для густонаселенных городских районов, но и более отдаленных мест, где зарядка будет осуществляться с использованием водородных топливных элементов.

Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью. Однако этого не произойдет, если у нас не будет инфраструктуры на земле и в воздухе,

– отметили в Urban-Air Port.

Всего на физическую инфраструктуру в этом году было потрачено 150 миллионов долларов. Для сравнения, стартапы Joby Aviation и Lilium GmbH вложили в развитие аппаратов eVTOL (вертикальный взлет и посадка) около 5 миллиардов долларов.