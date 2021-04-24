Сподіваються на прибуток: Honda планує виробляти лише електрокари

Японська компанія Honda планує з часом перейти на виробництво лише електромобілів. Цієї амбітної цілі там планують досягти до 2040 року.

Компанія намагається не відставати від глобальної гонки електромобілів. У дослідження та розробки впродовж 2021 – 2026 років там планують інвестувати близько 46 мільярдів доларів.

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Новий президент Honda наголосив, що попереду – нелегка боротьба. Мовиться про те, як швидко вдасться побудувати структуру, яка дозволить отримувати прибуток.

Адже наразі, за словами Тошіхіро Майба, продажі електромобілів Honda складають менше ніж 1% від загального обсягу продажів в Японії.

Зазначимо, що він очолив компанію у квітні 2021 року. Тоді він, зокрема, рішуче закликав до "серйозних перетворень з великою швидкістю".

Плани Honda у цифрах

До 2030 року компанія хоче збільшити частку продажів електромобілів до 40% в Північній Америці та Китаї.

Водночас у Японії до цього ж часу планують довести продажі електромобілів до 20%.

Водночас до 2035 року цей показник мають намір збільшити до 80% – як в Японії, так і за її межами.

Цілі в Японії трохи інші, адже тут є стійкий споживчий попит на гібриди,

– пояснив президент компанії.

Враховуючи перехід на електрокари, у Honda сподіваються, що їм вдасться збільшити прибуток на 7%.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга пообіцяв скоротити викиди парникових газів на 46% до 2030 року – у порівняння з 2013 роком.