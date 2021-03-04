На Херсонській корабельні модернізували суховантажне судно Gelius 1

Джерело:пресслужба SMG
На Херсонському суднобудівному заводі Smart Maritime Group завершили модернізацію суховантажного судна Gelius 1. Його вже здали в експлуатацію.
Модернізація відбувалася в межах проєкту Морського Інженерного Бюро, що базується в Одесі.
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Фахівцям вдалося:
Smart Maritime Group – найбільший український суднобудівельник. Компанія об'єднує активи промислово-інвестиційної групи Smart Holding: Миколаївську і Херсонську корабельні. Займається будівництвом середньотонажних повнокомплектних суден та складними судноремонтними роботами. Обслуговує компанії з Великої Британії, Норвегії, Нідерландів тощо.